Альпинист озвучил особенности места, где пропала семья Усольцевых

Семья Усольцевых пропала в достаточно популярном туристическом месте, заявил профессиональный альпинист Алексей Кулеш в интервью aif.ru. Территория Кутурчинского Белогорья в Красноярском крае, где исчезли туристы, хорошо освоена и редко становится местом происшествий.

На самом деле там все рядом находится, нельзя сказать, что очень большая территория. Мне неизвестно о том, чтобы там люди терялись прямо так вот надолго, — отметил турист.

Семья Усольцевых — 64-летний Сергей, его 48-летняя супруга и пятилетняя дочь — отправились в поход к горе Буратинка в конце сентября. После прекращения связи были организованы масштабные поиски с участием более 80 человек. Беспилотник зафиксировал в районе поисков медведя, что позволило выдвинуть версию о нападении хищника. Утром 9 октября телефон главы семьи неожиданно появился в сети, однако журналисты предположили возможное восстановление SIM-карты мошенниками.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело. Поисковые работы продолжаются с привлечением дополнительных сил и специализированного оборудования.

Ранее сообщалось, что местность, где зафиксирован сигнал телефона пропавшего вместе с семьей Сергея Усольцева, имеет сложный рельеф. Там много острых скользких камней с провалами и буреломом. Также сейчас там много снега.