Признают погибшими? Что нового известно о пропаже семьи Усольцевых в тайге

Следственное управление СК России по Красноярскому краю сообщило, что основная версия пропажи семьи Усольцевых в тайге — несчастный случай. Сколько еще будут идти поиски туристов, есть ли шансы найти их живыми, что обнаружили спасатели на месте сигнала телефона главы семейства — в материале NEWS.ru.

Почему следователи не рассматривают версию нападения людей и животных на Усольцевых

В краевом Следственном комитете отметили, что больше не рассматривают какие-либо версии пропажи Усольцевых, кроме официальной. Сообщения о нападении людей и диких животных на семью не подтвердились.

Кроме того, не нашла доказательств версия о спланированном побеге Усольцевых. В краевом СК добавили, что в доме туристов провели обыск. Все ценные вещи оказались на месте, никаких следов того, что они куда-то собирались уезжать, нет. Кроме того, паспорта Сергея и Ирины были обнаружены в машине, брошенной к Кутурчине, резюмировали в СК.

Семья туристов могла пропасть в Белогорье из-за чувства ложной безопасности, сказал опытный турист и депутат Заксобрания Красноярского края Алексей Кулеш.

«Люди часто недооценивают риски, связанные с походами в тайгу или горы, даже если это маршрут выходного дня», — отметил Кулеш.

Он подчеркнул, что безопасное передвижение в лесу требует тщательной подготовки. Перед походом в тайгу нужно набрать хорошую физическую форму и подготовить правильную экипировку.

Фото: t.me/krksledkom

Где могут находиться Усольцевы, пропавшие в сибирской тайге

Как сообщил NEWS.ru экскурсовод-проводник Алексей Исиченко, который вместе с волонтерами и спасателями участвует в поиске путешественников, местность, где был зафиксирован сигнал телефона Сергея Усольцева, имеет сложный рельеф.

«Там гора, на склоне лес. А сверху очень много курумников — острых крупных камней во мхах, лишайниках и зарослях багульника. Там буреломы и скальные гряды. Есть огромные скалы высотой по 20 метров и больше, провалы между ними, щели, трещины, обрывы, а также завалы деревьев. Везде возле камней очень много снега, по колено, местами по пояс», — сказал он.

К месту сигнала телефона были направлены шесть групп поисковиков с собаками. Однако из-за сложных условий одну из них пришлось выводить обратно с помощью беспилотников.

Есть ли шансы найти в живых семью Усольцевых, пропавшую в тайге под Красноярском

У Усольцевых минимальные шансы выжить, заявил Исиченко. Он отметил, что семья находится в очень сложных условиях. «Там очень холодно и много снега, уже много дней прошло», — сказал гид.

Тем не менее, по его словам, поисковики не теряют надежды найти семью живой и продолжают прочесывать местность.

Фото: МЧС России

«В квадрате обнаружения последнего сигнала идет проверка информации — постоянно работают БПЛА, вертолеты и пешие группы», — сообщил NEWS.ru региональный представитель отряда «ЛизаАлерт» Красноярского края Владислав Величко (позывной — Валдис).

Поиски Усольцевых ведут более 300 человек — спасатели, волонтеры, сотрудники полиции и кинологи.

В каком случае Усольцевых могут признать погибшими или пропавшими без вести

Правоохранительные органы не могут признавать людей без вести пропавшими либо погибшими, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, они возбуждают уголовные дела при наличии достаточных оснований.

«Однако процедуру признания Усольцевых без вести пропавшими могут пройти их родственники. Это можно будет сделать, если им потребуется в течение какого-то времени что-то сделать, допустим, с имуществом исчезнувшей семьи», — отметил адвокат.

По словам Багатурии, этот процесс регулируется Гражданским процессуальным кодексом.

Фото: МЧС России

Как пропала семья Усольцевых в тайге Красноярского края

О пропаже семьи Усольцевых в тайге Красноярского края стало известно 2 октября. 28 сентября они пошли в турпоход к горе Буратинка, расположенной в районе Минской петли.

Вскоре после исчезновения Усольцевых в поселке Кутурчин нашли автомобиль супругов. В нем находились женские кроссовки, сумка и детское кресло, специальное снаряжение отсутствовало.

Следователи осмотрели туристическую тропу, два охотничьих домика и прилегающую таежную местность. Однако никаких следов, указывающих на пребывание людей, им найти не удалось. По факту исчезновения семьи продолжается расследование уголовного дела.

Следователи и эксперты рассматривали различные версии исчезновения семьи. В частности, они предположили, что супруги с ребенком заблудились в лесу. Кроме того, на туристов мог напасть медведь, которого видели неподалеку. В правоохранительных органах не исключали криминальную версию.

