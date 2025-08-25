Зверев, Пригожин, Милонов: знаменитости, чьи близкие погибли в зоне СВО

Стилист Сергей Зверев сообщил, что в зоне СВО погиб его второй племянник. Что об этом известно, кто из знаменитостей потерял родственников в ходе спецоперации?

У кого из знаменитостей погибли близкие в зоне СВО

По словам Зверева, его племянник Игорь находился на передовой с осени 2022 года.

«Мы об этой трагедии узнали только что. Мой племянник был охотником, поэтому его мобилизовали одним из первых. Игорь совсем молодой — 1996 года рождения. Когда ему пришла повестка, он сразу пошел в военкомат. Потому что понимал, долг каждого мужчины — защитить свою страну. В нашей большой семье чувство патриотизма прививают с детства», — сообщил стилист MK.RU.

За время нахождения в зоне СВО Игорь был награжден орденом Жукова.

«К сожалению, мы пока не знаем всех обстоятельств произошедшей трагедии. Известно, что Игорь ушел со своим сослуживцем на очередное задание и не вернулся. А сейчас пришла похоронка. Страшное горе!» — добавил Зверев.

Шоумен отметил, что зимой в ходе спецоперации погиб другой его племянник — Андрей. Зверев заверил, что память о родственниках остается в его сердце навсегда.

До этого о гибели родственника на СВО рассказал продюсер Иосиф Пригожин. В зоне спецоперации он потерял зятя — Евгения Ткаченко.

«Его тело не нашли. Суд принял постановление о том, что знает место его гибели. Соответственно, его признали погибшим», — сообщил Пригожин.

Пригожин отмечал, что Ткаченко самостоятельно принял решение о подписании контракта с Минобороны России, ни с кем не советуясь. Когда пришло время уезжать в зону СВО в 2023-м, он рассказал об этом близким.

Ткаченко принимал участие в боях на Купянском направлении под позывным Панда, был разведчиком-пулеметчиком. 23 декабря, как сообщил продюсер, зять ушел на боевое задание. Перед этим Евгений написал сообщение родным с признанием в любви. Больше он не выходил на связь.

На СВО также погиб родной брат депутата Государственной думы Виталия Милонова Александр. В аппарате управления парламентария заявили, что он получил ранение во время боев, после чего был переведен на медицинскую службу в одном из госпиталей. Но последствия травмы спровоцировали у него резкое ухудшение здоровья.

Милонов обстоятельства смерти брата не комментировал. Его пресс-секретарь сообщил, что прощание с Александром состоялось 19 августа в Санкт-Петербурге, в Пушкинском районе.

У кого из знаменитостей родственники ушли на СВО

Зимой этого года стало известно, что сын актрисы Марии Шукшиной уехал на передовую, оставив дома маленького сына Марка.

«Макар, со слов Марии, еще весной уехал на СВО», — рассказали соседи артистки.

Отправился на спецоперацию и сын актрисы Яны Поплавской Клим. Отмечалось, что молодой человек находится в зоне боевых действий как режиссер-документалист телеканала Russia Today. Дома Поплавский оставил жену и двоих маленьких детей. Помимо съемок происходящего, Клим выполняет функции медбрата. В YouTube-шоу «Так сказать» сын артистки признался: его раздражает, что многие россияне продолжают мирную жизнь, не понимая серьезности происходящего.

Осенью 2022 года под частичную мобилизацию подпал супруг фигуристки Юлии Липницкой Владислав Тарасенко. Завершивший карьеру спортсмен сообщил, что будет защищать родину, пока дома его ждут жена и трехлетняя дочь. Мужчина служит гранатометчиком в Запорожской области. О мобилизации коллеги рассказал Евгений Плющенко, в академии которого Тарасенко работал тренером. В июне 2023 года Липницкая опубликовала в соцсетях видео с мужем, сообщив, что он приехал в короткий отпуск, чтобы повидаться с семьей. В 2024 году стало известно, что Липницкая развелась с Тарасенко.

