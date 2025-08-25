Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 14:41

ВС РФ освободили Запорожское: как идет наступление в зоне СВО 25 августа

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

ВС РФ успешно продолжают наступление в Днепропетровской области, взято село Запорожское, объявили в Минобороны РФ. Как идет наступление 25 августа, какие поселки освободили, как меняется ситуация на фронте?

Как развивается наступление в Днепропетровской области 25 августа

25 августа в ежедневной сводке Минобороны РФ сообщило, что силами группировки войск «Восток» взят населенный пункт Запорожское (Покровский район Днепропетровской области).

После взятия Запорожского ВСУ в селе Камышеваха (Великоновоселковский район Донецкой области) попали в огневой мешок, сообщил СМИ советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Ближайшие цели „Востока“ на этом участке фронта — Новониколаевка, Березовое и Терновое. Освобождение последнего позволит „Востоку“ соединиться с подразделениями, занимающими Вороное и Малиевку, и значительно расширить плацдарм на территории противника. Буферная зона на границе с ДНР продолжает формироваться», — объявил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

24 августа стало известно, что силы группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Филия Днепропетровской области.

Telegram-канал «Донбасский партизан» указывает, что ВС РФ также продвинулись в Удачном на границе с Днепропетровской областью. При этом ВСУ смогли закрепиться в районе Зеленого Гая, российская артиллерия наносит удары по зашедшим в поселок украинским силам.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Как идет наступление на Покровск

Telegram-канал WarGonzo отмечает, что на Покровском направлении ситуация остается напряженной, продолжаются бои севернее Покровска, где ВС РФ смогли прорвать оборонительные линии ВСУ вглубь на несколько километров.

«ВСУ предприняли неудачную попытку контратаки в районе Доброполья. Войска РФ наступают в направлении Шахово. Сообщается о встречных боях в районе Золотого Колодезя и Кучерова Яра», — пишет WarGonzo.

Как развивается наступление на Константиновку

WarGonzo отмечает, что на Константиновском направлении ВС РФ продолжают развивать охват Шахово со стороны Полтавки — с противоположной стороны российские войска действуют в районе Кучерова Яра.

По данным Telegram-каналов, вчера ВС РФ заняли Клебан-Бык, расположенный к югу от Константиновки. В результате силы ВСУ оказались полностью окружены.

«ВС продолжают зачистку южнее Клебан-Быкского водохранилища, ведут бои к западу от Александро-Шультино, продвигаются к Майскому», — пишет WarGonzo.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Как идет наступление на Купянск

Украинские военные Telegram-каналы сообщили о быстром продвижении ВС РФ к западу от Купянска. Российские войска подошли на 2 км к основной трассе, по которой идет снабжение обороны города из Чугуева и Харькова.

Эту информацию подтверждают российские Telegram-каналы.

«За последние сутки наши морпехи и штурмовики продвинулись в районе села Петропавловка на 1–1,5 км вглубь позиций противника. При поддержке фронтовой авиации нанесено огневое поражение вражеской аэромобильной группе. Кроме того, в районе села Кучеровка захвачен в качестве трофея вражеский бронеавтомобиль Kirpi», — сообщил Telegram-канал «Фронтовая птичка».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

