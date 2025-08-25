Эксперт рассказал, как освобождение Запорожского усилило позиции ВС России Кимаковский заявил, что ВСУ попали в огневой мешок после потери Запорожского

Военнослужащие ВСУ в Камышевахе Днепропетровской области оказались в огневом мешке, рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, это произошло после освобождения Запорожского Вооруженными силами России.

Освобождением Запорожского группировка войск «Восток» берет в огневой мешок вооруженные формирования Украины в Камышевахе, — отметил Кимаковский

25 августа стало известно об освобождении Запорожского в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба российского военного ведомства. В Минобороны рассказали, что в операции участвовали подразделения группировки войск «Восток».

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что продвижение российских войск в Днепропетровской области осложняет переброску резервов ВСУ. По его словам, речь идет о подразделениях, действующих в Славянско-Краматорской агломерации и Павлограде. Эксперт подчеркнул, что основной задачей является перерезание коммуникаций, поскольку именно через Днепропетровскую область украинская армия получает пополнение, оружие и топливо.