Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 13:56

Эксперт рассказал, как освобождение Запорожского усилило позиции ВС России

Кимаковский заявил, что ВСУ попали в огневой мешок после потери Запорожского

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащие ВСУ в Камышевахе Днепропетровской области оказались в огневом мешке, рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, это произошло после освобождения Запорожского Вооруженными силами России.

Освобождением Запорожского группировка войск «Восток» берет в огневой мешок вооруженные формирования Украины в Камышевахе, — отметил Кимаковский

25 августа стало известно об освобождении Запорожского в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба российского военного ведомства. В Минобороны рассказали, что в операции участвовали подразделения группировки войск «Восток».

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что продвижение российских войск в Днепропетровской области осложняет переброску резервов ВСУ. По его словам, речь идет о подразделениях, действующих в Славянско-Краматорской агломерации и Павлограде. Эксперт подчеркнул, что основной задачей является перерезание коммуникаций, поскольку именно через Днепропетровскую область украинская армия получает пополнение, оружие и топливо.

СВО
группировки
ВСУ
Днепропетровская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украина показала новую ракету с дальностью поражения до 1000 км
Астрономы опасаются угрозы за краем солнечного диска
Сенатор объяснил, как Трамп совмещает продажу ракет и стремление к миру
Краснов подал заявку на вакансию главы Верховного суда
Киркорову предложили уехать из России
Юрист рассказала, как избежать ловушек банков при подписании договора
Сын Кадырова получил еще одну медаль
В Госдуме раскрыли, зачем Украина запускает фейки о преступлениях ВС РФ
Задержан четвертый фигурант по делу об убийстве футболиста Ерошевича
Культуролог прокомментировала новый закон о прокате фильмов
Диброва ответила на вопросы о жене возлюбленного Романа Товстика
В Сети появился снимок с танкера «Онемен», где прогремел взрыв
Знаменитый экс-теннисист объяснил ранний вылет Медведева с US Open
Военэксперт ответил, какие объекты Украины должны стать военными целями РФ
Альпинист дал советы, как не нарваться на неопытного горного гида
Политолог спрогнозировал реакцию Венгрии на хамство Зеленского
Россиянам рассказали о последствиях сильной вспышки на Солнце
Новый беспилотник «Квазимачта» получил бесконечное время полета
После непогоды улицы Санкт-Петербурга превратились в Венецию
Астроном раскрыл подробности о мощнейшей вспышке на Солнце с начала лета
Дальше
Самое популярное
Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.