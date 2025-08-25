Названа главная задача, которую решает российская армия под Днепром

Продвижение Вооруженных сил России в Днепропетровской области усложняет переброску резервов ВСУ, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, речь идет о подразделениях в Славянско-Краматорской агломерации и Павлограде.

Мы фактически выходим на перерезание коммуникаций. Это самое главное, потому что из Днепропетровской области в основном идет пополнение группировок ВСУ, которые находятся сейчас в Славянско-Краматорской агломерации и Павлограде. Поэтому задача — перерезать коммуникации, лишить поставок оружия, топлива и всего остального. Этот вопрос сейчас решается, дело вроде бы пошло, — сказал Дандыкин.

Он отметил, что украинской армии придется перебрасывать резервы под Днепр, так как там отсутствует линия обороны. По словам военэксперта, регион также важен для выхода на Запорожскую область и создания зоны безопасности с границами ДНР.

Ранее в Минобороны России сообщили об освобождении населенного пункта Запорожское в Днепропетровской области. В операции приняли участие бойцы группировки войск «Восток».