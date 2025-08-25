Задержан замглавы Курской области Базаров: что известно о хищениях?

25 августа силовики задержали врио замглавы Курской области Владимира Базарова. Предварительно, это связано с делом о хищении более 1 млрд рублей. Где сейчас Базаров, в чем его подозревают, чем занимался на своих постах?

Что известно о задержании Владимира Базарова

Утром 25 августа стало известно о задержании врио замглавы Курской области Владимира Базарова. Его начальник, врио губернатора Александр Хинштейн, сообщил, что дело связано с работой замгубернатора в Белгородской области.

По данным СМИ, Базаров задержан по делу о хищении 1 млрд руб. на строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области. Это произошло в период, когда он работал заместителем губернатора Вячеслава Гладкова.

В настоящее время чиновника этапируют в Москву. Другие подробности о деле неизвестны.

Следственный комитет пока не комментировал информацию.

По данному делу проходят также бывший замгубернатора Рустэм Зайнуллин, начальник УКС Белгородской области Алексей Сошников, а также подрядчики.

В июне 2025 года суд арестовал Зайнуллина на два месяца. Тогда пошли слухи, что Базаров также был задержан, однако чиновник их опроверг и подал в суд на автора одного из Telegram-каналов. По информации Telegram-канала «Белгород № 1», в июне Владимира Базарова действительно опрашивали, а после отпустили.

Оборонительные сооружения засечной черты на границе с Украиной в Белгородской области Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области/РИА Новости

Кто такой Владимир Базаров, как он попал в Курскую область

Владимир Базаров начал свою работу в Белгородской области в 2020 году в качестве советника врио губернатора. До этого уроженец Челябинска работал замгубернатора Севастополя, а ранее — в администрации Сургута.

В 2021 году Базаров стал и. о. замгубернатора, он курировал вопросы строительства, дорог и транспорта в Белгородской области. В этом качестве он был одним из чиновников, ответственных за возведение фортификаций на границе с Украиной.

В январе 2025 года СМИ сообщили, что Базаров побывал на «секретной» службе в добровольческом отряде «БАРС-Белгород». Об уходе чиновника в отряд нигде не сообщалось, неизвестно, сколько он там прослужил и чем занимался.

3 февраля стало известно, что Базаров уволился со своего поста; вскоре он стал и. о. замгубернатора Курской области. К этому времени в регионе вступил в должность врио губернатора Хинштейн и были взяты под стражу первые подозреваемые в хищениях на строительстве фортификаций.

Хинштейн подчеркнул, что не станет давать оценок задержанию Базарова.

«Никаких оценок давать не буду, да и не могу, поскольку не владею [информацией о ] ситуации в Белгородской области. Думаю, это еще один, коллеги, для нас знак того, как важно четко соблюдать требования и закона, и того, что никакие прежние заслуги не могут являться основанием для индульгенции», — объявил Хинштейн.

В Сети напомнили: возглавив Курскую область, Хинштейн заверял, что не пустит в свой аппарат людей с коррупционным прошлым.

«Не было секретом, что силовики активно интересовались Базаровым. Тем более что даже близкие к определенным силовым группам белгородские блогеры в открытую готовили почву», — отметил политический консультант Дмитрий Фетисов в своем Telegram-канале.

По версии следствия, крупномасштабные хищения на строительстве фортификационных сооружений в Белгородской области происходили в 2022–2023 годах. По крайней мере 1 млрд руб. из 20 млрд, выделенных из федерального бюджета, был «освоен» путем заключения контрактов с недобросовестными подрядчиками и завышения стоимости работ.

Читайте также:

Российские «Герани» разнесли Сумы и Шостку: удары по Украине 25 августа

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ

Женщина пыталась взорвать ФСБ в Крыму с помощью иконы: что известно