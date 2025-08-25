Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 12:18

Женщина пыталась взорвать ФСБ в Крыму с помощью иконы: что известно

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники ФСБ задержали жительницу Волгоградской области, которая доставила бомбу, замаскированную в православной иконе, к зданию управления ведомства по Республике Крым и Севастополю, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы. Что об этом известно, почему она хотела осуществить теракт?

Что известно о попытке взорвать здание ФСБ в Крыму с помощью иконы

По данным ЦОС, украинские спецслужбы обманом вовлекли в террористическую деятельность 54-летнюю гражданку России.

Злоумышленники использовали мессенджер Telegram, обещая женщине вернуть похищенные у нее ранее в результате телефонного мошенничества денежные средства. Украинский куратор дал женщине указание прибыть в Крым. Там она получила от курьера православную икону. Внутри нее преступники спрятали самодельное взрывное устройство.

После этого женщина доставила опасный предмет на контрольно-пропускной пункт административного здания УФСБ по Крыму и Севастополю.

В ходе досмотра сотрудники безопасности нашли и обезвредили в иконе фугасное СВУ. Эксперты оценили его мощность в один килограмм в тротиловом эквиваленте.

Как россиянка пронесла икону с бомбой в здание ФСБ в Крыму

Позже появились кадры с заминированной иконой. На них видно, как эксперт в перчатках снимает обрамление иконы, внутри которой спрятано самодельное взрывное устройство. Исполнитель указания украинских кураторов спрятал СВУ по периметру изображения ликов святых. Сама рама иконы была украшена искусственными цветами и листьями.

Женщина сообщила, что ей позвонил куратор и спросил, получила ли она посылку. После этого на следующий день рано утром должна была состояться встреча около здания УФСБ России по региону. Куратор по видеосвязи давал распоряжения и инструктировал россиянку для совершения преступления.

«Он меня вел по видеосвязи. Я включила камеру. Он говорил, куда идти», — рассказала задержанная.

Она сообщила, что куратор давал ей указания, в какие ворота заходить, где останавливаться и каким образом держать смартфон, чтобы ему все было видно. По ее словам, у входа находились дети, которых привезли в детский сад. Войдя на КПП, задержанная заявила о намерении передать посылку, после чего «шлюз заблокировался», вышел сотрудник, и ее задержали.

Фото: fsb.ru

В регионе возбудили уголовное дело по статьям о покушении на террористический акт и незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств. Жительницу Волгоградской области арестовали на два месяца.

теракты
Крым
ФСБ
новости
Анастасия Яланская
А. Яланская
