Погода в Москве в понедельник, 25 августа: ждать заморозки и гололед?

Температура воздуха в понедельник в Москве снова соответствует норме сентября, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о погоде в столице сегодня, 25 августа, что прогнозируют в Санкт-Петербурге? Ждать заморозки и гололед?

Какая погода в Москве сегодня, 25 августа

По данным Тишковца, температура в Москве с утра составила плюс 8,7 градуса. Ветер южный 3 м/с. Атмосферное давление 739,9 мм рт. ст.

В течение дня в тыл североатлантического циклона будут поступать массивы кучево-дождевых облаков и более прохладный воздух, предупредил синоптик. В Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь. Ветер юго-западный 4–9 м/с, порывистый. Температура воздуха составит плюс 14–16 градусов, что соответствует норме климата сентября. Показания барометров немного подрастут и составят 741 мм рт. ст.

Тишковец отметил, что прошедшей ночью воздух в Москве на опорной метеостанции ВДНХ остыл до плюс 8,2 градуса.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Это второе место по ночному холоду за все лето. Посвежее за весь сезон было только в ночь на 22 июня (плюс 7,8 градуса)», — подчеркнул он.

В центре мегаполиса, на Балчуге, минимальный термометр показал плюс 10,7 градуса. В Строгино плюс 8,9 градуса, Тушино плюс 7,7 градуса, Бутово плюс 5,9 градуса.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура в Московском регионе в течение рабочих дней этой недели будет на 2,5–3,5 градуса ниже климатической нормы. Такие показатели соответствуют началу второй декады сентября.

Дневная температура в столице будет держаться в пределах 14–17 градусов, по области — 14–19. Ночью ожидается 8–10 градусов в Москве и 6–11 — по области.

По его словам, такая ситуация обусловлена установившимся низким давлением, оно будет на 6–10 единиц ниже обычного. Прибавляется и влияние холодных воздушных масс с севера, которые вторгаются в столичный регион.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 25 августа

По информации ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, сегодня синоптическую ситуацию в Санкт-Петербурге сформирует центральная часть циклона «Северин». В зоне его влияния ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Температурный фон в дневные часы будет на 4–5 градусов ниже положенных для этих дней августа значений.

Температура воздуха в Петербурге составит плюс 14–16 градусов, в Ленинградской области — плюс 12–17 градусов. Ветер северный 2–7 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Во вторник, 26 августа, временами дожди, ночью плюс 9–11 градусов, днем плюс 15–17 градусов.

