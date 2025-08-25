Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 03:05

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 25 августа, все по-прежнему

Пыльца 25 августа: прогноз в Москве Пыльца 25 августа: прогноз в Москве Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Несмотря на совсем уже осеннюю погоду, уровень пыльцы 25 августа в воздухе Москвы преподнесет сюрприз. Рассказываем, почему аллергикам все еще не стоит расслабляться.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Погода в столице окончательно уверовала в наступление осени. В воскресенье, 25 августа, будет по-настоящему холодно для конца лета: столбик термометра не поднимется выше +16°C. Утром и днем горожан ждут дожди, которые к вечеру уйдут, уступив место ясному небу. Казалось бы, идеальные условия для очистки воздуха, но главные аллергены августа к дождю равнодушны.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 25 августа

Ситуация с пыльцой растений сегодня благоприятна. Злаковые травы практически исчезли, их концентрация в воздухе низкая. То же самое касается и полыни. Уровень пыльцы растений, таким образом, сейчас не особо опасный.

Однако расслабляться рано. Уровень пыльцы в традиционном понимании сегодня низок. Влажная и прохладная погода создает идеальную среду для настоящих хозяев положения — плесневых грибков. Концентрация альтернарии и кладоспориума зашкаливает, превышая отметку в 1000 единиц на кубометр. Это очень высокий показатель, представляющий серьезную угрозу для чувствительных людей.

Таким образом, уровень пыльцы в воздухе сегодня обманчив. Дожди прибьют пыльцу растений к земле. Однако осадки бессильны против спор плесени, которые, наоборот, активно выделяются в такую сырую погоду. Основная рекомендация для аллергиков — избегать мест с влажной листвой и гниющей растительностью, а также не забывать о назначенной врачом терапии.

Посмотрите рецепт запеканки из кабачков и картошки «Гратен» у нас на сайте.

пыльца
аллергия
аллергены
здоровье
погода
Москва
прогнозы
полынь
злаки
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российским дачникам объяснили, как правильно хранить урожай яблок
Мирошник раскрыл, как изменилось поведение ВСУ после саммита на Аляске
Иран заявил о планах на поставки российской газа
Российские бойцы заняли остров в Херсоне
Ми-8 вылетел на поиски пропавших туристов на Курилах
В Британии объяснили, почему отправка войск Германии не поможет Украине
Названа причина, почему фитнес-клубы не продают карты на два-три года
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 25 августа, все по-прежнему
Мерц признал экономический кризис в Германии
Пушилин рассказал об успешном продвижении ВС РФ к Константиновке
Дети в Запорожье подняли флаг нацистской Германии в День независимости
Посол США обвинил Макрона в бездействии в вопросе антисемитизма
Часть Сум осталась без электричества
Вэнс объяснил, почему США не вводят новые пошлины против Китая
Российская теннисистка проиграла индонезийке на турнире в США
В российском регионе объявили угрозу атаки БПЛА
«Стартовал в числе первых»: россиянин пропал при попытке переплыть Босфор
«Балтика» разгромила «Сочи» в турнире РПЛ
25 августа: приметы на урожай и бабье лето, запреты Фотия Поветенного
Названа страна, голосовавшая против вступления России в НАТО
Дальше
Самое популярное
Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов
Общество

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада
Общество

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского
Общество

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.