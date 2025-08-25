Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 25 августа, все по-прежнему

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 25 августа, все по-прежнему

Несмотря на совсем уже осеннюю погоду, уровень пыльцы 25 августа в воздухе Москвы преподнесет сюрприз. Рассказываем, почему аллергикам все еще не стоит расслабляться.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Погода в столице окончательно уверовала в наступление осени. В воскресенье, 25 августа, будет по-настоящему холодно для конца лета: столбик термометра не поднимется выше +16°C. Утром и днем горожан ждут дожди, которые к вечеру уйдут, уступив место ясному небу. Казалось бы, идеальные условия для очистки воздуха, но главные аллергены августа к дождю равнодушны.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 25 августа

Ситуация с пыльцой растений сегодня благоприятна. Злаковые травы практически исчезли, их концентрация в воздухе низкая. То же самое касается и полыни. Уровень пыльцы растений, таким образом, сейчас не особо опасный.

Однако расслабляться рано. Уровень пыльцы в традиционном понимании сегодня низок. Влажная и прохладная погода создает идеальную среду для настоящих хозяев положения — плесневых грибков. Концентрация альтернарии и кладоспориума зашкаливает, превышая отметку в 1000 единиц на кубометр. Это очень высокий показатель, представляющий серьезную угрозу для чувствительных людей.

Таким образом, уровень пыльцы в воздухе сегодня обманчив. Дожди прибьют пыльцу растений к земле. Однако осадки бессильны против спор плесени, которые, наоборот, активно выделяются в такую сырую погоду. Основная рекомендация для аллергиков — избегать мест с влажной листвой и гниющей растительностью, а также не забывать о назначенной врачом терапии.

Посмотрите рецепт запеканки из кабачков и картошки «Гратен» у нас на сайте.