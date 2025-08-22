Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Запеканка из кабачков и картошки «Гратен»: простой ужин по-французски

Французская запеканка из кабачков: простой рецепт Французская запеканка из кабачков: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт доказывает: чтобы почувствовать себя во Франции, не нужны дорогие продукты. Нежные слои картофеля и кабачков под хрустящей сырной корочкой — тот самый случай, когда простое превращается в изысканное.

Нарежьте 3 средние картофелины и 2 молодых кабачка тонкими кружочками (2-3 мм). Овощи кладите в форму, предварительно смазанную чесноком, чередуя: картофель — кабачок — немного соли и перца.

Приготовьте заливку: соедините 200 мл молока, 2 яйца, 50 г тертого сыра, 1 ч. л. прованских трав. Залейте ей овощи. Сверху посыпьте еще 70 г сыра (возьмите твердый, например, грюйер или пармезан). Накройте форму фольгой, выпекайте 40 минут при 180 °C, затем снимите фольгу и готовьте еще 20 минут до румяной корочки.

  • Совет: чтобы хрустела даже нижняя часть запеканки, смажьте форму сливочным маслом и присыпьте панировочными сухарями.

Посмотрите нашу подборку 12 рецептов запеканок с кабачками и сыром.

