Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 00:45

25 августа: приметы на урожай и бабье лето, запреты Фотия Поветенного

25 августа: приметы на урожай и бабье лето, запреты Фотия Поветенного 25 августа: приметы на урожай и бабье лето, запреты Фотия Поветенного Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

25 августа в народном календаре именуется Фотий Поветенный в память о мученике Фотие, пострадавшем за христианскую веру при императоре Диоклетиане. Название «Поветенный» связано с обычаем наводить в этот день порядок на поветях — в хозяйственных помещениях для хранения инструментов и кормов. В этот день наблюдали за природой, чтобы предсказать погоду и урожай.

Погодные приметы на Фотия Поветенного

  • Дождь — предвещает короткое бабье лето.

  • Ясная погода — к обилию белых грибов в лесах.

  • Утренний иней — сулит богатый урожай озимых культур.

  • Гроза — к затяжной дождливой осени.

  • Туман над рекой — предсказывает скорую жару.

Приметы по поведению животных и птиц 25 августа

  • Кроты выползают из нор — к продолжительному ненастью.

  • Кошка усердно умывается — к солнечной погоде.

  • Лягушки громко квакают — скоро дождь.

  • Петухи теряют перья — осень будет долгой и ветреной.

Что нельзя делать на Фотия Поветенного

  • Подниматься на чердак: считалось, что это потревожит домового, готовящего зимнее убежище. Разгневанный дух мог навредить хозяйству.

  • Шуметь и смеяться перед сном: это сулило бессонницу.

  • Начинать новые дела или путешествия: ветер «Фоти» мог принести неудачу.

  • Играть свадьбы или свататься: такие союзы предрекали безответную любовь.

  • Оставлять двери и окна открытыми: чтобы злые духи не проникли в дом.

Приметы на 25 августа — что можно и нельзя делать на Фотия Поветенного Приметы на 25 августа — что можно и нельзя делать на Фотия Поветенного Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что нужно сделать обязательно 25 августа

  • Убрать в хозяйственных помещениях: вымести сор, разложить инструменты. Считалось, что это отпугнет нечистую силу.

  • Заготовить облепиху или черемуху: их ягоды, собранные 25 августа, обладают особыми целебными свойствами.

  • Окурить хлев дымом полыни: для защиты скота от болезней.

  • Утеплить дом: заделать щели, подготовить зимнюю одежду.

  • Помолиться о семье: незамужние девушки клали под подушку белый платок, чтобы увидеть во сне суженого.

Приметы на Фотия Поветенного отражают связь между природой и бытом предков. Запреты на шум и походы на чердак подчеркивали уважение к «хозяину» дома — домовому. А традиция уборки инструментов символизировала завершение летних работ. Соблюдение этих обычаев, по поверьям, обеспечивало благополучие перед наступлением холодов.

Ранее мы поделились лунным календарем на август 2025 года.

народныеприметы
приметы
август
погода
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Стартовал в числе первых»: россиянин пропал при попытке переплыть Босфор
«Балтика» разгромила «Сочи» в турнире РПЛ
25 августа: приметы на урожай и бабье лето, запреты Фотия Поветенного
Названа страна, голосовавшая против вступления России в НАТО
Опубликовано фото «Еврокоптера», который отправят на поиски Наговициной
Знаменитый актер посетил кинофестиваль в России
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 25 августа 2025 года
США готовятся вынести жесткое предупреждение Украине и ЕС
В Полтаве украинских мобилизованных держат в загонах
Над российскими регионами сбили семь БПЛА
Лукашенко выступил с объявлением о своем здоровье
Во Франции рассказали, чем для Запада обернулся конфликт на Украине
В Раде рассказали о планах Европы использовать Украину
Названо число пострадавших при атаке БПЛА на автобус в российском регионе
Друг заключенного пытался передать запрещенку с помощью древнего метода
Американский режиссер признался в симпатии к русскому кино
В Госдуме раскрыли, когда начнут действовать новые правила в сфере труда
Репетиция воздушной части военного парада в Пекине попала на видео
Названо число участков в РФ для голосования на выборах в парламент Молдавии
Александр Емельяненко раскрыл свою пагубную зависимость
Дальше
Самое популярное
Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов
Общество

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада
Общество

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского
Общество

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.