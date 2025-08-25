25 августа: приметы на урожай и бабье лето, запреты Фотия Поветенного

25 августа в народном календаре именуется Фотий Поветенный в память о мученике Фотие, пострадавшем за христианскую веру при императоре Диоклетиане. Название «Поветенный» связано с обычаем наводить в этот день порядок на поветях — в хозяйственных помещениях для хранения инструментов и кормов. В этот день наблюдали за природой, чтобы предсказать погоду и урожай.
Погодные приметы на Фотия Поветенного
Дождь — предвещает короткое бабье лето.
Ясная погода — к обилию белых грибов в лесах.
Утренний иней — сулит богатый урожай озимых культур.
Гроза — к затяжной дождливой осени.
Туман над рекой — предсказывает скорую жару.
Приметы по поведению животных и птиц 25 августа
Кроты выползают из нор — к продолжительному ненастью.
Кошка усердно умывается — к солнечной погоде.
Лягушки громко квакают — скоро дождь.
Петухи теряют перья — осень будет долгой и ветреной.
Что нельзя делать на Фотия Поветенного
Подниматься на чердак: считалось, что это потревожит домового, готовящего зимнее убежище. Разгневанный дух мог навредить хозяйству.
Шуметь и смеяться перед сном: это сулило бессонницу.
Начинать новые дела или путешествия: ветер «Фоти» мог принести неудачу.
Играть свадьбы или свататься: такие союзы предрекали безответную любовь.
Оставлять двери и окна открытыми: чтобы злые духи не проникли в дом.
Что нужно сделать обязательно 25 августа
Убрать в хозяйственных помещениях: вымести сор, разложить инструменты. Считалось, что это отпугнет нечистую силу.
Заготовить облепиху или черемуху: их ягоды, собранные 25 августа, обладают особыми целебными свойствами.
Окурить хлев дымом полыни: для защиты скота от болезней.
Утеплить дом: заделать щели, подготовить зимнюю одежду.
Помолиться о семье: незамужние девушки клали под подушку белый платок, чтобы увидеть во сне суженого.
Приметы на Фотия Поветенного отражают связь между природой и бытом предков. Запреты на шум и походы на чердак подчеркивали уважение к «хозяину» дома — домовому. А традиция уборки инструментов символизировала завершение летних работ. Соблюдение этих обычаев, по поверьям, обеспечивало благополучие перед наступлением холодов.
