25 августа: приметы на урожай и бабье лето, запреты Фотия Поветенного

25 августа в народном календаре именуется Фотий Поветенный в память о мученике Фотие, пострадавшем за христианскую веру при императоре Диоклетиане. Название «Поветенный» связано с обычаем наводить в этот день порядок на поветях — в хозяйственных помещениях для хранения инструментов и кормов. В этот день наблюдали за природой, чтобы предсказать погоду и урожай.

Погодные приметы на Фотия Поветенного

Дождь — предвещает короткое бабье лето.

Ясная погода — к обилию белых грибов в лесах.

Утренний иней — сулит богатый урожай озимых культур.

Гроза — к затяжной дождливой осени.

Туман над рекой — предсказывает скорую жару.

Приметы по поведению животных и птиц 25 августа

Кроты выползают из нор — к продолжительному ненастью.

Кошка усердно умывается — к солнечной погоде.

Лягушки громко квакают — скоро дождь.

Петухи теряют перья — осень будет долгой и ветреной.

Что нельзя делать на Фотия Поветенного

Подниматься на чердак: считалось, что это потревожит домового, готовящего зимнее убежище. Разгневанный дух мог навредить хозяйству.

Шуметь и смеяться перед сном: это сулило бессонницу.

Начинать новые дела или путешествия: ветер «Фоти» мог принести неудачу.

Играть свадьбы или свататься: такие союзы предрекали безответную любовь.

Оставлять двери и окна открытыми: чтобы злые духи не проникли в дом.

Что нужно сделать обязательно 25 августа

Убрать в хозяйственных помещениях: вымести сор, разложить инструменты. Считалось, что это отпугнет нечистую силу.

Заготовить облепиху или черемуху: их ягоды, собранные 25 августа, обладают особыми целебными свойствами.

Окурить хлев дымом полыни: для защиты скота от болезней.

Утеплить дом: заделать щели, подготовить зимнюю одежду.

Помолиться о семье: незамужние девушки клали под подушку белый платок, чтобы увидеть во сне суженого.

Приметы на Фотия Поветенного отражают связь между природой и бытом предков. Запреты на шум и походы на чердак подчеркивали уважение к «хозяину» дома — домовому. А традиция уборки инструментов символизировала завершение летних работ. Соблюдение этих обычаев, по поверьям, обеспечивало благополучие перед наступлением холодов.

