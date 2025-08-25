Лето всё: лютый холод, заморозки вместо бабьего лета: погода в сентябре

На смену уходящему лету, запомнившемуся россиянам погодными сюрпризами, придет необычная осень. Синоптики отмечают, что в этом году привычные погодные сценарии не сработают. Какой будет температура в сентябре, стоит ли ждать еще тепла или пришло время доставать теплые вещи — в материале NEWS.ru.

Ждать ли тепла в сентябре

Начало первого месяца осени прогнозируется теплым, сказал метеоролог Евгений Тишковец. При этом он отметил в разговоре с NEWS.ru, что в этом году сентябрь не станет очередным летним месяцем, как было, например, в 2024-м. По его словам, осень с небольшим опозданием вступит в свои права.

«По предварительным данным, средний температурный фон в сентябре, как и количество осадков, будет близким к многолетней норме. Это задаст нормальную климатическую динамику на весь грядущий осенне-зимний сезон, чего не было в минувшем году. Осень представляется похожей на осень. Зима, скорее всего, будет снежной и умеренно морозной», — спрогнозировал Тишковец.

При этом метеоролог Александр Сергеев высказал мнение, что в сентябре наступит холодная погода.

«Я бы не ждал аномального тепла и температурных рекордов. Пока скорее все свидетельствует об обратном: первый осенний месяц будет достаточно холодным. Говорить о том, что нас ожидает четвертый месяц лета, я бы точно не стал. Всплески тепла произойдут, однако они вряд ли окажутся продолжительными», — рассказал собеседник NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В каких регионах будет теплее всего в сентябре

Средняя месячная температура выше нормы ожидается на юго-востоке и на северо-востоке Южного федерального округа, а также в Поволжье, в южных и центральных районах Уральского федерального округа, рассказали NEWS.ru в Гидрометцентре России.

«Ниже, чем в сентябре 2024-го, ожидается температура воздуха в большинстве регионов Северо-Западного и Центрального федеральных округов. Больше, чем в сентябре прошлого года, выпадет осадков на большей части Центрального, Южного и Приволжского федеральных округов», — заявили в ведомстве.

По данным метеосервиса «Яндекс Погода», в 2025-м осень в городах-миллионниках России будет теплее климатической нормы. По оценкам метеорологов, в некоторых мегаполисах есть вероятность новых рекордов средних сезонных и месячных температур. Речь идет о Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Самаре, Красноярске, Челябинске и Перми.

Какая погода ожидает жителей Москвы и Петербурга в сентябре

По прогнозам специалистов «Яндекс Погоды», в сентябре в столице будет теплее обычного.

«Первый месяц осени будет теплее нормы и средних показателей последних лет, однако прохладнее 2024-го. В Санкт-Петербурге средние температуры прогнозируются выше климатической нормы, но заметно более низкие относительно жаркого сентября прошлого года», — отметили метеорологи «Яндекс Погоды».

Насколько часто будут идти дожди в сентябре

По данным сервиса «Яндекс Погода», осенью суммарное количество осадков будет близким к климатической норме и уровню прошлого года, однако распределение по месяцам окажется неравномерным. Так, сентябрь окажется чуть суше обычного, но вдвое влажнее засушливого 2024-го.

Температура в Северной столице будет находиться в пределах многолетней нормы. Тем не менее сентябрь ожидается заметно более влажным, чем в прошлом году.

Метеоролог Михаил Семенов рассказал NEWS.ru, что в центральной части России прольется большое количество дождей.

«Актуальные прогнозы говорят о том, что сентябрь будет богат на осадки. В сочетании с низкими температурами в отдельные дни это создаст ощущение очень неприятной промозглой погоды, располагающей к простудным заболеваниям», — отметил он.

Семенов также подчеркнул, что сентябрь, вероятно, ознаменуется резкими перепадами атмосферного давления, что также будет сказываться на самочувствии метеозависимых людей.

Можно ли будет купаться в сентябре

От Черноземья до Кавказа температура в сентябре не превысит +20 даже в самые жаркие дни, отметил Семенов. По его словам, это почти на два градуса ниже климатической нормы.

Метеоролог отметил, что в сентябре курорты Кубани и Крыма довольно быстро опустеют.

«Ожидается, что вода в Черном море остынет раньше обычного. Согласно имеющимся прогнозам, осадков будет мало, но из-за высокой влажности и низкой температуры воздуха отдых на побережье окажется не очень комфортным», — добавил он.

Ждать ли бабьего лета в сентябре

Возвращение летнего тепла в сентябре возможно, но пока маловероятно, пояснил синоптик Александр Сергеев. По его словам, обновленные климатические модели показали, что арктические воздушные массы начали активнее продвигаться на юг, чем предполагалось ранее.

«Это означает, что атлантические циклоны принесут не только дожди, но и резкие перепады атмосферного давления. При этом отсутствие устойчивого антициклона исключает затяжное бабье лето», — пояснил специалист.

Сергеев подчеркнул, что вместо плавного перехода к осени россиян ждут резкие похолодания, нестабильное давление и весьма ранние заморозки. В частности, он не исключил, что коммунальным службам придется раньше обычного начинать подачу тепла в дома, а автомобилистам — переобувать резину на зимнюю.

