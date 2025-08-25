Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ

Сегодня, 25 августа, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Санкт-Петербурге, Владимирской, Воронежской областях и других городах и регионах России. Проблемы фиксируются у абонентов сотовых операторов «МегаФон», Yota, Т2, МТС и «Билайн». Что об этом известно, как вернуть доступ к Сети?

Где в России не работает мобильный интернет 25 августа

По данным сервиса «Сбой.рф», в понедельник, 25 августа, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, «МегаФона», «Билайна», Yota и T2 и жалуются на отсутствие сигнала и падение скорости интернета. Приложения банков, маркетплейсы, мессенджеры и сервисы такси из-за этого или работают медленнее, или вовсе не загружаются.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 25 августа поступило от пользователей МТС. 34% жалоб об отсутствии связи приходятся на Приморский край, 25% — на Москву, 7% — на Владимирскую область, 5% — на Воронежскую область, по 3% — на ХМАО, Чечню, Санкт-Петербург, Подмосковье, Вологодскую, Иркутскую и Рязанскую области.

«МТС-интернет в Краснодаре не работает с 23-го, а сегодня уж 25-е. Это прорыв или скачок? Деньги берут регулярно. Пора менять оператора», «Уже четвертый день, а может, и дольше, нет мобильного интернета МТС во Владимире», «Что с интернетом? Четвертый день ничего не грузит. Владивосток», — жалуются пользователи.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Почему не работает мобильный интернет 25 августа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что отключения мобильного интернета могут вводиться в период угрозы БПЛА. Меры связаны с безопасностью граждан и оправданны.

«Все, что связано с безопасностью, и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, все оправданно. И все является приоритетом. Угрозы существуют, угроза очевидна», — указывал он.

Что делать, если не работает мобильный интернет

При сбоях рекомендуется проверить настройки мобильной связи: для Android — через раздел «Сеть и интернет» разрешить режим 2G или 3G, для iOS — выбрать 2G или 3G в параметрах сим-карты. В случае полной недоступности мобильных сетей специалисты советуют искать точки доступа Wi-Fi. Минцифры и власти регионов ранее анонсировали открытие бесплатных общественных Wi-Fi-точек в крупных городах на случаи отключений мобильных сетей.

Минцифры согласовало с операторами схему, которая поможет обеспечить доступ к Сети в условиях ограничений.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Пройдя несколько простых шагов проверки, в том числе капчу, абоненты смогут пользоваться мобильным интернетом. После верификации доступ будет действовать комфортные 12 часов, после чего его нужно возобновить. Решение удобно и полностью соответствует требованиям безопасности, и для его запуска требуется только регуляторное обоснование», — говорится в заявлении пресс-службы оператора Т2.

