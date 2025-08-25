Мобилизованные в загонах и тяжелые бои в ДНР: новости СВО к утру 25 августа

Масштабный удар по ВСУ у Красноармейска, интенсивные бои на Краснолиманском направлении, увеличение числа украинских атак на Россию. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Серьезный удар по ВСУ под Красноармейском

Российские военнослужащие за минувшую неделю нанесли серьезный удар по месту сосредоточения Вооруженных сил Украины у Красноармейска в Донецкой Народной Республике, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Он добавил, что за неделю российские бойцы также улучшили позиции в районах населенных пунктов Родинское и Белицкое.

Пушилин пояснил, что российские военные работали в условиях контратаки ВСУ и переброски дополнительных сил и средств к этим направлениям. Глава республики отметил, что российские военнослужащие занимают все более выгодные рубежи.

Героический подвиг бойца ВС РФ под вражеским обстрелом

Гвардии младший сержант Сергей Пироженко проявил героизм во время обстрела со стороны ВСУ, рассказали в Минобороны России. После выполнения боевых задач его взвод попал под огонь противника, и он, несмотря на собственное ранение, эвакуировал раненых сослуживцев в безопасный район.

Младший сержант выполнял задачи по установке дымовой завесы для прикрытия наступающих подразделений ВС РФ. После успешного завершения задачи взвод направился в пункт дислокации, но подвергся обстрелу, в результате которого несколько военнослужащих получили ранения.

Украинских мобилизованных стали держать в загонах

В Полтаве мобилизованных украинцев содержат в жестких условиях на территории местного отделения военной службы правопорядка (ВСП), сообщили в российских силовых структурах. Как утверждается, подобное обращение приводит к массовым побегам.

По словам собеседника, с гражданами Украины обходятся как с животными — чтобы они не сбежали, их приковывают наручниками к трубам. Большинство таких военных оставляют части в первый же день пребывания на передовой, отметили в силовых структурах.

Тяжелые бои у Торского в ДНР

Российские подразделения ведут интенсивные бои в районе Торского и Шандриголово на Краснолиманском направлении, сообщил Пушилин. По его словам, войска расширяют зону контроля — освобожден населенный пункт Среднее. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Глава региона добавил, что российские силы нанесли удар по району сосредоточения противника под Красноармейском. Украинские подразделения оказывают сопротивление, но, несмотря на тяжелые условия, ВС РФ занимают более выгодные позиции. Он также сообщил о продвижении на Великоновоселковском направлении, где освобождены Новогеоргиевка и Вороное.

ВСУ изменили поведение после саммита на Аляске

Украина увеличила число ударов по территории России после саммита президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на Аляске, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник. По его словам, количество ударов по гражданским объектам выросло с 300 до 430 в сутки, все они неслучайны.

При этом, добавил Мирошник, пострадавших стало больше, потому что увеличилось количество ударов БПЛА.

