Крах ВСУ на новом фронте, бункеры в школах: новости СВО на вечер 24 августа

Преимущество России перед Украиной на новом фронте в зоне СВО, выделение военной помощи Канадой, бункеры ВСУ в подземных школах, разгром хранилища ракет «Сапсан». Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 24 августа, читайте в материале NEWS.ru.

Какое преимущество России перед Украиной признали на Западе

Россия достигла значительного превосходства над Украиной в киберпространстве, сообщает издание Strategic Culture. По данным журналистов, российские хакеры успешно дестабилизировали цифровую инфраструктуру Киева.

В материале утверждается, что противостояние между Россией и НАТО на Украине вышло за рамки физического поля боя, превратив киберпространство в одну из ключевых арен. Как отмечает издание, Россия одерживает в этой сфере решительную победу благодаря высококоординированным атакам, которые позволили пророссийским хакерским группам нарушить работу цифровой инфраструктуры Украины, получить доступ к конфиденциальной информации и деморализовать Киев.

Издание подчеркивает, что российская киберразведка значительно превосходит украинские системы обороны, несмотря на их техническую поддержку со стороны НАТО. По оценкам автора, Киев утратил способность не только к наступательным действиям на поле боя, но и к защите собственных цифровых сетей.

Новые украинские ракеты «Фламинго» не переломят ход СВО

Новые ракеты «Фламинго», которые, по утверждению украинской стороны, разрабатываются силами страны, не смогут изменить ход специальной военной операции. Такое заявление сделал депутат Госдумы Александр Бородай, подчеркнув, что решающую роль в боевых действиях играет численность личного состава ВС России.

Парламентарий заявил, что ни одна из этих ракет не способна переломить основную тенденцию хода боевых действий. Он отметил, что конфликты не выигрываются ракетным вооружением, что уже доказано опытным путем. Бородай также уточнил, что данная ракетная система не будет применяться в непосредственной зоне боевых действий, поскольку на линии соприкосновения решающее значение имеют другие виды вооружений и тактика.

Российские войска разгромили хранилище ракет «Сапсан»

Российские войска за минувшие сутки поразили место хранения украинских оперативно-тактических ракет «Сапсан», а также нанесли удары по цеху производства и складу беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Министерстве обороны РФ. Кроме того, российские силы поразили пункты временной дислокации подразделений ВСУ в 146 районах.

Уточняется, что атаки были проведены с использованием авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии. В Минобороны подчеркнули, что все поставленные цели были успешно достигнуты.

ВСУ сделали бункеры в подземных школах

Вооруженные силы Украины на правом берегу Днепра в Херсонской области оборудовали бункеры, замаскированные под подземные школьные классы, заявил губернатор региона Владимир Сальдо. Он рассказал, что даже в этой сфере присутствует коррупция.

Глава области сообщил, что ознакомился с информацией о строительстве так называемых подземных классов в четырех школах, где уже было похищено около 195 млн рублей. Сальдо утверждает, что эти объекты, официально предназначенные для укрытия учеников и учителей, фактически используются как пункты управления, поскольку школы в основном не функционируют и не заполнены.

Канада выделит ВСУ $1 млрд

Премьер-министр Канады Марк Карни во время визита в Киев объявил о выделении Украине военной помощи на сумму $1 млрд. Он сообщил, что на саммите «Большой семерки» в июне его страна пообещала выделить дополнительные $2 млрд военной помощи. Карни уточнил, что более $1 млрд из этой суммы будет направлено на усиление арсенала Украины поставками дронов, боеприпасов и бронетехники, которые поступят уже в следующем месяце. Премьер также отметил, что с февраля 2022 года канадские инструкторы в рамках тренировочной миссии Unifier подготовили 45 тысяч украинских военных.

