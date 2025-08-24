Канада пообещала выделить Украине $1 млрд в качестве военной помощи

Премьер-министр Канады Марк Карни во время визита в Киев объявил о выделении Украине военной помощи на сумму $1 млрд (более 80 млрд рублей), заявление транслировал украинский телеканал «Рада». Он также добавил, что Киев получит военную технику, боеприпасы и дроны.

На саммите «Большой семерки» в июне Канада пообещала дополнительные $2 млрд военной помощи. Сегодня я с гордостью объявляю, что более $1 млрд из этой суммы будет направлено на усиление вашего арсенала путем поставок дронов, боеприпасов и бронетехники, которые поступят уже в следующем месяце, — сказал Карни.

Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что страна прекратит оказывать военную помощь Украине сразу после начала перемирия. Сейчас же Рим пока предоставляет поддержку Киеву. Также он подчеркнул, что итальянские власти не намерены отправлять на украинские территории свои войска.

Кроме того, политолог-американист Малек Дудаков предположил, что США могут отказаться от продолжения оказания военной помощи Украине после завершения уже подписанных контрактов. По его словам, с начала года Белый дом не согласовал новых поставок вооружений.