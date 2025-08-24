Хинштейн раскрыл подробности атаки ВСУ на Рыльск Хинштейн: жилые дома в Рыльске повреждены после атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины совершили атаку на город Рыльск Курской области, заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Из-за этого несколько жилых домов получили повреждения.

Под ударом врага Рыльск. Зафиксировано несколько ударов по городу. Есть повреждения жилых домов. Пострадал 38-летний мужчина. У него осколочное слепое ранение мягких тканей левой голени. Ему оказана медицинская помощь, — отметил врио губернатора.

Хинштейн призвал жителей области не пренебрегать мерами безопасности.

Ранее пресс-служба Курской атомной электростанции сообщила, что в ночь на 24 августа в 00:26 по московскому времени средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ вблизи объекта. Вследствие детонации боевой части дрона произошло повреждение трансформатора собственных нужд станции.

Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что возможные последствия ударов ВСУ по российским объектам атомной энергетики, включая Курскую АЭС, затронут всю Европу. Он напомнил, что после аварии на Чернобыльской атомной электростанции радиоактивное облако достигло многих европейских государств.