24 августа 2025 в 13:34

Фигурант дела о подрыве «Северных потоков» раскрыл свою связь с ВСУ

Арестованный по делу о «Северных потоках» украинец Кузнецов служил в ВСУ

Гражданин Украины Сергей Кузнецов, арестованный по подозрению в причастности подрыва газопровода «Северный поток», признался, что на момент диверсии служил в ВСУ, сообщает Il Fatto quotidiano со ссылкой на материалы следствия. В ходе допроса мужчина заявил, что был командиром одного из украинских подразделений и ушел в отставку в декабре 2023 года.

При этом Кузнецов отверг обвинения в причастности к диверсии. По его словам, в момент подрыва «Северных потоков» он находился на Украине. Прокуратура ФРГ в свою очередь считает, что мужчина был одним из координаторов операции. Болонский суд обвинил украинца в угрозе безопасности электро- и газоснабжения, загрязнении окружающей среды и незаконном хранении оружия.

Ранее бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что Кузнецов также причастен к операциям на территории Донецкой Народной Республики. По его словам, украинец служил в пятом управлении департамента контрразведки СБУ, которое специализируется на диверсиях, убийствах и терактах.

До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил мнение, что арест Кузнецова в Италии доказывает абсурдность прошлых заявлений западных СМИ о подрыве «Северных потоков» Россией. Он подчеркнул нелогичность версии о причастности РФ к порче собственной энергетической инфраструктуры.

