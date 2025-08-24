Российские войска за минувшие сутки поразили место хранения украинских оперативно-тактических ракет «Сапсан», сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, также были нанесены удары по цеху производства и складу беспилотников.

Нанесено поражение месту хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан», цеху производства и складу беспилотных летательных аппаратов, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что вместе с тем были поражены пункты временной дислокации подразделений ВСУ в 146 районах. Атаки произвела российская авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.

Также Минобороны РФ сообщило, что российская армия освободила населенный пункт Филия на территории Днепропетровской области. Успеха удалось добиться подразделениям группировки войск «Центр».

До этого военный эксперт Андрей Марочко утверждал, что наиболее значительных успехов за минувшую неделю российские вооруженные силы достигли на двух участках Купянского направления. Эти достижения позволили улучшить тактическое положение и создать серьезные проблемы для украинской стороны. Минобороны РФ эти данные не комментировало.