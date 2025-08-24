Российские военнослужащие за минувшую неделю нанесли серьезный удар по месту сосредоточения Вооруженных сил Украины у Красноармейска в Донецкой Народной Республике, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. Он добавил, что за неделю российские бойцы также улучшили позиции в районах населенных пунктов Родинское и Белицкое.

На красноармейском направлении мы увидели, что за эту неделю серьезный удар нанесли по району сосредоточения противника под Красноармейском, — сказал Пушилин.

Пушилин пояснил, что российские военные работали в условиях контратаки ВСУ и переброски дополнительных сил и средств к этим направлениям. Глава республики отметил, что российские военнослужащие занимают все более выгодные рубежи.

Ранее подразделения ВСУ оставили населенный пункт Клебан-Бык на Константиновском направлении без попыток контратаковать. Как заявил российский военнослужащий с позывным Симба, украинская сторона избегала прямого противостояния с 103-м полком. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.