25 августа 2025 в 05:16

Удар по ВСУ у Красноармейска и тяжелые бои: успехи ВС РФ к утру 25 августа

Фото: МО РФ

Российские военнослужащие за минувшую неделю нанесли серьезный удар по месту сосредоточения Вооруженных сил Украины у Красноармейска в Донецкой Народной Республике, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Он добавил, что за неделю российские бойцы также улучшили позиции в районах населенных пунктов Родинское и Белицкое. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 25 августа?

Российские военные нанесли серьезный удар по ВСУ в районе Красноармейска

«На Красноармейском направлении мы увидели, что за эту неделю серьезный удар нанесли по району сосредоточения противника под Красноармейском», — сказал Пушилин.

Пушилин пояснил, что российские военные работали в условиях контратаки ВСУ и переброски дополнительных сил и средств к этим направлениям. Глава республики отметил, что российские военнослужащие занимают все более выгодные рубежи.

Российские бойцы заняли остров в Херсоне

Российские войска установили огневой контроль над Карантинным островом в Херсонской области, сообщил ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо. Он добавил, что ВС РФ при необходимости наносят удары по позициям украинских подразделений.

«Все, что находится близко к воде, к Днепру и его протокам, находится под огневым контролем. Артиллерия держит противника под прицелом, а воздушные силы фиксируют ситуацию и в случае необходимости наносят удары», — подчеркнул Сальдо.

Пушилин рассказал об успешном продвижении ВС РФ к Константиновке

Подразделения российской армии продолжают успешно продвигаться к Константиновке в Донецкой Народной Республике, сообщил Пушилин. По его словам, в результате активных действий были освобождены населенные пункты Александро-Шультино, Владимировка, Катериновка и Клебан-Бык.

«Константиновское направление: наши войска достаточно успешно здесь продвигаются. Мы увидели, что в результате решительных действий наших бойцов освобождены населенные пункты Александро-Шультино, Владимировка, Катериновка, Клебан-Бык», — сказал он.

Стало известно о тяжелых боях у Торского в ДНР

Российские подразделения ведут интенсивные бои в районе Торского и Шандриголово на Краснолиманском направлении, также рассказал Пушилин. По его словам, войска расширяют зону контроля — освобожден населенный пункт Среднее. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«На Краснолиманском направлении также мы видим, что наши подразделения расширяют зону контроля. Освобожден населенный пункт Среднее. Бои достаточно ожесточенные развернулись сейчас в районе населенного пункта Торское, а также Шандриголово», — отметил Пушилин.

Силы ПВО сбили семь БПЛА на юге России

Силы ПВО сбили семь дронов ВСУ на юге России, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, атаки были зафиксированы за последние три часа воскресенья, 24 августа, с 20:00 до 23:00 мск.

«Два — над территорией Республики Крым, два — над территорией Калужской области, два — над территорией Брянской области, один — над территорией Орловской области», — отметили в МО РФ.

