Российские бойцы заняли остров в Херсоне

Российские войска установили огневой контроль над Карантинным островом в Херсонской области, сообщил ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо. Он добавил, что ВС РФ при необходимости наносят удары по позициям украинских подразделений.

Все, что находится близко к воде, к Днепру и его протокам, находится под огневым контролем. Артиллерия держит противника под прицелом, а воздушные силы фиксируют ситуацию и в случае необходимости наносят удары, — подчеркнул Сальдо.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские военные закрепились на занятых рубежах в Сумской области. Однако, по его словам, Вооруженные силы Украины предпринимали постоянные попытки атак, чтобы выбить подразделения с позиций.

До этого он отмечал, что наиболее значительных успехов за прошедшую неделю ВС РФ добились на двух участках фронта на Купянском направлении, что позволило улучшить тактическое положение и создать серьезные проблемы для ВСУ. В частности, Марочко отметил занятие новых рубежей и позиций в лесу Малые Ровны.