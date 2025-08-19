Родной брат депутата Госдумы Милонова погиб на СВО: что известно, прощание

Александр Милонов, родной брат зампреда комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталия Милонова, погиб в зоне СВО на Украине. Эту информацию NEWS.ru подтвердил пресс-секретарь депутата Илья Евстигнеев. Что об этом известно?

Что известно о гибели брата Милонова на СВО

Ранее сообщалось, что Милонов служил добровольцем в 3-й общевойсковой армии — одном из подразделений разведки ЛНР.

В аппарате управления депутата заявили, что Александр получил ранение в ходе боев, после чего был переведен на медицинскую службу в одном из госпиталей в зоне СВО. Но последствия травмы спровоцировали у него резкое ухудшение здоровья.

Депутат Госдумы обстоятельства смерти брата не комментировал. Его пресс-секретарь сообщил, что прощание с Александром состоялось 19 августа в Санкт-Петербурге, в Пушкинском районе.

«На прощании присутствовали родные и близкие Александра Валентиновича. Они попрощались с ним и проводили его в последний путь в семейном дружеском кругу. Это большая утрата для семьи Виталия Валентиновича, это родной брат. Безусловно, это невосполнимая потеря для всех, кто знал Александра Валентиновича», — сказал Евстигнеев NEWS.ru.

Что депутат Милонов говорил об участии в СВО

Сам Виталий Милонов почти год участвовал в СВО. Депутат рассказывал, что с 2014 года постоянно ездил в ДНР и ЛНР, а после начала спецоперации поехал на фронт в качестве добровольца.

«Я поехал добровольцем, за свой счет. В Госдуме 90% этого времени у меня был оформлен неоплачиваемый отпуск, а зарплату от Министерства обороны я, естественно, никакую не получал, контракт заключил безвозмездный (то есть без какой-либо оплаты)», — заявил парламентарий.

Милонов служил в противотанковой артиллерийской батарее, был старшим наводчиком.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

«Последнее время я в Горловке жил, в расположении. А пушка моя стояла в 4 км от линии соприкосновения. Я на мотоцикле за семь минут доезжал до нее», — говорил Милонов в интервью KP.ru.

В зоне СВО депутат радовался самым обычным вещам, например пирожкам, купленным у бабушки.

«Это было самое вкусное, что я ел в жизни», — признавался народный избранник.

В ходе боевых действий Милонов носил позывной Густав.

«Это старая традиция. Так повелось, что многие знакомые звали меня Густав, может, в честь Густава Климта — известного художника. Хорошее такое вот европейское имя. Возможно, что-то нашли знакомые в моей внешности скандинавского и решили назвать Густавом, я не возражаю», — рассказывал парламентарий.

По его словам, близкие отнеслись к его решению поучаствовать в СВО с пониманием.

«У нас в семье у всех одинаковые ценности, и не пришлось никого убеждать, что наше дело правое», — заявлял политик.

Читайте также:

ВС РФ вошли в Константиновку: что известно о прорыве в Предтечино, крах ВСУ

Что известно о встрече Путина и Зеленского: дата, где пройдет, инсайды

В России вскрыли медицинский картель на 1,5 млрд: детали, где действовал