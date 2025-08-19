ВС РФ вошли в Константиновку: что известно о прорыве в Предтечино, крах ВСУ

Штурмовики ВС РФ вошли в город Константиновку в Донбассе, который продолжают удерживать ВСУ. Что известно о прорыве в Предтечино 19 августа, какова сейчас ситуация в Покровске?

Что известно о прорыве ВС РФ в Константиновку

Проект DIVGEN зафиксировал масштабное продвижение российских войск на Константиновском направлении. Согласно данным карты СВО, к 19 августа ВС РФ заняли обширную серую зону за каналом Северский Донец — Донбасс (к северу от Белой Горы) и продвинулись на 3 км от Предтечино, достигнув края города.

«Поступает информация о начале городских боев в Константиновке. ВС РФ продвинулись по трассе Н-32, она же улица Соборная, ведущей в город. В частности, бои развернулись на улице Бухарской. Все опорники южнее трассы взяты под наш контроль», — сообщил Telegram-канал «Синяя борода».

По данным DIVGEN, к югу от района прорыва ВС РФ достигли Александро-Шультино, заняли лесополосу между Клебан-Быком и Плещеевкой и обходят Клебан-Быкское водохранилище с запада, со стороны Александро-Калиново.

Западные СМИ назвали Константиновку в числе четырех «городов-крепостей» ВСУ, от которых зависит судьба Украины — вместе со Славянском, Краматорском и Дружковкой.

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук подполковник Олег Иванников сказал aif.ru, что потеря ВСУ Константиновки может стать переломом в деле полного освобождения ДНР.

«Освобождение Константиновки станет сильнейшим ударом по киевской пропаганде. Это очень важный опорный пункт ВСУ. Освободив Константиновку, ВС РФ откроют себе путь на Славянск и Краматорск, а также на Дружковку с ее многочисленными промышленными предприятиями, мощнейшим железнодорожным узлом, который соединяет Донбасс с Харьковом и Днепропетровском. Поэтому бои за Константиновку способны в ближайшей перспективе принести полную победу ВС РФ в Донбассе», — подчеркивает Иванников.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Как развивается ситуация в Покровске, что с зоной прорыва под Добропольем

Согласно данным DIVGEN, ВС РФ удалось удержать территорию, занятую в ходе прорыва через линию обороны ВСУ под Добропольем в середине августа.

«Сообщается о тактических успехах войск РФ в районе стратегической трассы Доброполье — Краматорск. На Константиновском направлении фиксируется продвижение войск РФ со стороны Полтавки в направлении Софиевки. Минобороны РФ подтвердило освобождение Щербиновки», — отмечает Telegram-канал WarGonzo.

ВС РФ удалось войти в поселок Кучеров Яр и сформировать новый полукотел для ВСУ, в котором оказались Владимировка, Шахово и Софиевка.

«В Кучерове Яре наши штурмовые группы обошли населенный пункт с правого фланга и дошли с северо-востока к его окраинам. От Кучерова Яра до Веселого нашим войскам удалось взять под контроль балку Викнина, которая и соединяет два населенных пункта. В Веселом также замечены передвижения наших войск. В центральной части села бойцы ВС РФ закрепились в юго-восточной части. [Южнее] от Полтавки зачищаем карман и продвигаемся на запад к Шахово, также идет наступление наших войск и южнее от Владимировки», — указывает Telegram-канал «Дневник десантника».

В Покровске, по данным DIVGEN, передовые отряды ВС РФ продолжают удерживать путь в центр города.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

