В России вскрыли медицинский картель на 1,5 млрд: детали, где действовал

В России вскрыли медицинский картель на 1,5 млрд: детали, где действовал

Федеральная антимонопольная служба выявила крупный картель на торгах по поставке расходных медицинских изделий. Какие детали известны о компаниях и суммах контрактов?

Что известно о медицинском картеле, где действовал

В пресс-службе ФАС сообщили, что признаки нарушения нашли на торгах в семи регионах. Ведомство возбудило дело против двух компаний — ООО «Огис Трейд» и ООО «Торговый дом „Эмса“».

«Служба подозревает организации в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах по поставке медицинских изделий, в том числе технических средств реабилитации. Общая сумма начальных максимальных цен контрактов предварительно составила 1 574 360 370 рублей», — говорится в заявлении ведомства.

В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы в размере, установленном Кодексом об административных правонарушениях.

Какие еще картели выявила ФАС

В конце июля антимонопольная служба выявила признаки картельного сговора шести компаний при проведении тендеров на ремонт электросетей в Краснодарском крае и Татарстане. Общая сумма подозрительных контрактов превышает 2,7 млрд рублей.

В список подозреваемых вошли ООО «СВЭП», ООО «СВСЭСС», ООО «Смартинжиниринг», ООО ИЦ «Энергоразвитие», ООО «Авангардэнерго» и ООО ПСК «Татэнергострой».

«Действия компаний привели к заключению договоров с минимальным снижением цены», — отметили в ведомстве.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В начале июня ФАС раскрыла картель, который пытался реализовать медицинские изделия на сумму более 620 млн рублей. Продукцию планировалось продавать в государственные учреждения Санкт-Петербурга и Калининградской области.

Речь идет о компаниях «Алма-Мед» и «Макрус». По данным ведомства, предприятия использовали «единую инфраструктуру для участия в торгах». Кроме того, у них имеются «устойчивые финансово-хозяйственные и экономические взаимоотношения», отметили в ведомстве. Сообщается, что госконтракты заключались без снижения или с минимальным снижением начальной максимальной цены контракта.

Сколько дел о картелях с начала года возбудила ФАС

С начала года ФАС зафиксировала деятельность картелей во всех субъектах страны. По итогам проверок возбуждено 158 дел, связанных с антиконкурентными соглашениями и координацией экономической деятельности.

«Антиконкурентные соглашения выявлены в 89 регионах. В качестве ответчиков по делам ведомство привлекло 248 хозяйствующих субъектов и 68 заказчиков. Ограничивающие конкуренцию соглашения охватили 1333 закупки с общей суммой НМЦК 49,6 млрд рублей», — сообщила служба.

Из всех возбужденных дел на сегодняшний день служба вынесла 96 решений о нарушениях антимонопольного законодательства. Отдельное внимание уделялось контролю за исполнением национальных проектов. За этот период возбуждено 15 дел с совокупной начальной максимальной ценой контрактов на сумму 7,3 млрд рублей. По итогам рассмотрения вынесено 18 решений, по которым общая сумма НМЦК достигла 17,8 млрд рублей.

В федеральный бюджет уже поступило 781,6 млн рублей штрафов, назначенных центральным аппаратом службы за заключение антиконкурентных соглашений.

Читайте также:

Заморозки в августе, похолодает до +3: прогноз погоды в Москве на неделю

Альпинистка сломала ногу на вершине горы и неделю ждет помощи: что известно

Увел в лес и надругался. В Перми ищут педофила в розовой кофте: подробности