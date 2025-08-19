Увел в лес и надругался. В Перми ищут педофила в розовой кофте: подробности

В Пермском крае разыскивают мужчину, который надругался над девочкой на глазах других детей. Что известно об инциденте, как выглядит мужчина, что говорят местные жители?

Что известно об инциденте

Следственное управление СКР по Пермскому краю сообщило, что 8 августа 2025 года вблизи деревни Заречной в отношении малолетней в присутствии двоих сверстников были совершены «иные действия сексуального характера».

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетних). <...> В настоящее время <...> [правоохранителями] проводится комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — заявили в Следственном комитете.

В Сети утверждают, что пострадавшей девочке восемь лет. Трое детей — две девочки и мальчик — гуляли на детской площадке, когда к ним подошел незнакомый мужчина. Он схватил одну из девочек, увел в лес, где надругался. СМИ пишут, что другие дети стали свидетелями преступления.

В местных чатах распространяют фоторобот подозреваемого, он был составлен с помощью пострадавших детей.

«Ориентировка такая: примерно 35 лет, темноволосый, на нем была розовая толстовка и темная футболка со львом. Его видели только дети и как смогли описали. В дежурной части полиции нам сообщили, что данная информация соответствует действительности и фоторобот реальный!» — пишут в Telegram-каналах.

Некоторые утверждают, что видели похожего мужчину в такой же одежде в торговом центре «Новый» и на территории одного из местных предприятий. Жители соседнего населенного пункта Гамово (находится рядом с Заречной) недоумевают, почему педофил все еще на свободе.

«Мы не понимаем, почему его до сих пор не задержали? Люди боятся детей на улицу отпускать. Если это педофил, он не остановится. Местные мужчины уже сами собираются выходить на его поиски», — отметили в Сети.

По данным СМИ, подозреваемый может передвигаться на велосипеде.

Какие еще подобные случаи были недавно

В Свердловской области администрация первоуральской школы, местный следственный комитет и Министерство образования не стали разбираться с педагогом, который трогал мальчика за ягодицы в лаборантской.

Инцидент произошел в Первоуральске: мать 16-летнего подростка пожаловалась на 52-летнего классного руководителя сына, который, по словам юноши, домогался его. Инцидент произошел в мае этого года в школе № 4, пишут Telegram-каналы.

«Мой сын перед военными сборами рано утром по согласованию с классным руководителем договорился о встрече, чтобы обсудить решение и выполнение домашнего задания. Когда сын пришел и они все обсудили, педагог попросил его пройти в лаборантскую. Преподаватель взял его за руку одной рукой, а второй начал его щупать за ягодицы и между ними, при этом задавая вопрос, что он чувствует. Когда ребенок сказал, что ничего, преподаватель сказал: „Не может быть“ и попросил приспустить штаны, на что получил отказ. После этого он отпустил ребенка и спросил: „Без обид?“ Когда мы были дома, сын полностью рассказал всю историю», — рассказала мать школьника.

Мать обратилась к директору школы, которая, как утверждается в Сети, попросила не рассказывать об инциденте, пообещав уладить ситуацию. Тогда женщина пошла в полицию, но через месяц в Следственном комитете ей сообщили, что заводить уголовное дело на педагога не стали, несмотря на признательные показания мужчины.

В Санкт-Петербурге работник верфи несколько раз вступил в половые отношения с девочкой-подростком. Об инциденте сообщила мать несовершеннолетней вечером 16 августа. По предварительным данным, потерпевшая и подозреваемый могли встречаться у него дома. Принимается решение о возбуждение уголовного дела.

