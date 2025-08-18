Переговоры Путина и Трампа на Аляске
18 августа 2025 в 11:06

Сотрудник петербургской верфи растлил девочку-подростка

Сотрудник верфи в Санкт-Петербурге пришел в полицию из-за отношений с подростком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работник верфи в Санкт-Петербурге несколько раз вступил в половые отношения с девочкой-подростком, передает «МК в Питере». Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Об инциденте полицейским рассказала мать потерпевшей вечером 16 августа. По ее словам, у подростка и 28-летнего мужчины была неоднократная интимная связь. По предварительным данным, потерпевшая и подозреваемый могли встречаться у него дома. После обращения матери девочки сотрудник верфи сам явился в полицию.

Ранее в Пермском крае мужчина попытался изнасиловать семилетнюю девочку. По данным ведомства, он надругался над школьницей на глазах двух ее сверстников, а затем скрылся. Следователи Пермского межрайонного следственного отдела совместно со специалистами регионального управления СК и оперативниками ГУ МВД провели комплекс необходимых мероприятий.

Также жительница Москвы вступила в жесткий конфликт с, предположительно, нетрезвым мужчиной, пристававшим к детям на улице. Сначала хрупкая девушка отогнала возможного педофила от своего ребенка, а затем от другого мальчика.

Санкт-Петербург
подростки
полицейские
заявления
