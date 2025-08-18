Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 15:47

Педофил изнасиловал семилетнюю девочку на глазах у сверстников

СК: в Пермском крае мужчина надругался над семилетним ребенком

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Пермском крае ищут мужчину, который надругался над семилетней девочкой в присутствии двоих ее сверстников, передает пресс-служба регионального следственного управления СК. Ведомство отмечает, что инцидент произошел 8 августа около деревни Заречная. По факту совершения преступления против половой неприкосновенности малолетних возбуждено уголовное дело.

Следствием установлено, что 8 августа 2025 года вблизи деревни Заречная Пермского муниципального округа в отношении малолетней в присутствии двоих сверстников мужчиной были совершены иные действия сексуального характера, — сказано в сообщении ведомства.

Ранее в Чите мужчина пытался изнасиловать несовершеннолетнюю. Прохожие вовремя вмешались и спугнули злоумышленника, однако догнать его не удалось. Родители девочки обратились в полицию, в настоящее время ведется поиск подозреваемого.

До этого мигрант из Таджикистана попытался изнасиловать 19-летнюю девушку в городе Новая Ладога Ленинградской области. Неработающий 25-летний мужчина настиг ее за углом дома, однако местная жительница смогла дать отпор. Правоохранительные органы арестовали подозреваемого на следующий день и поместили в ИВС. Отмечается, что иностранец состоял на миграционном учете с 2022 года.

педофилы
Пермский край
изнасилования
дети
