Молодая жительница Ленобласти дала жесткий отпор насильнику-мигранту

Мигрант из Таджикистана попытался изнасиловать 19-летнюю девушку в городе Новая Ладога Ленинградской области, передает Telegram-канал «Конкретно.ру». Однако пострадавшая смогла дать отпор преступнику.

По информации канала, инцидент произошел 12 августа около полуночи. Неработающий 25-летний мужчина настиг ее за углом дома по Ленинградской улице. Правоохранительные органы арестовали подозреваемого на следующий день и поместили в ИВС. Отмечается, что иностранец состоял на миграционном учете с 2022 года, добавили авторы канала.

Ранее гражданин Узбекистана изнасиловал 16-летнюю девочку в Сертолово Ленинградской области. По информации правоохранителей, 26-летний мужчина был водителем такси. С заявлением в полицию обратился отец девушки.

Также в Москве девушка стала жертвой нападения и надругательства, оказавшись в лифте наедине с мужчиной. Инцидент произошел 10 августа в одном из жилых домов на Старомарьинском шоссе. В ходе оперативных мероприятий был задержан 40-летний местный житель, который подозревается в совершении преступления.