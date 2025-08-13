Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 14:23

Девочка-подросток стала жертвой таксиста-мигранта

Таксист-мигрант надругался над девочкой-подростком в Сертолово

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Гражданин Узбекистана изнасиловал 16-летнюю девочку в Сертолово Ленинградской области, сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру». По информации правоохранителей, 26-летний мужчина был водителем такси.

Отец девушки обратился в полицию с заявлением. Он рассказал, что над пострадавшей надругались 12 августа в районе 16:00 в СНТ «Ягодка». Около полуночи того же дня полицейские задержали иностранца в районе проспекта Культуры, его доставили в отделение. Выяснилось, что мужчина не состоит на миграционном учете. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Приморье мужчина изнасиловал 38-летнюю женщину на обочине трассы. Правоохранители провели осмотр места происшествия и изъяли необходимые материалы. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность и местонахождение подозреваемого, а также выясняют все обстоятельства случившегося.

Также житель Москвы надругался над девушкой в лифте дома на Старомарьинском шоссе. В ходе оперативных мероприятий был задержан 40-летний местный житель, который подозревается в совершении преступления.

мигранты
изнасилования
Ленинградская область
таксисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обиженный Киев занимается «демонтажом» венгерского правительства
«Уходят свидетели исторических событий»: генерал о смерти Зайцева
Ивана Краско похоронили на кладбище в Комарово
Кибермошенники или MAX: почему на самом деле блокируют WhatsApp и Telegram?
Сенатор Рогозин раскрыл «праздничную» тенденцию в расправах СБУ
«Нахаляву рубят деньги»: экс-футболист осудил тренеров-гастарбайтеров в РПЛ
В МИД РФ призвали Японию покаяться
Психолог объяснил, как возникает разница в поколениях
В Госдуме высказались об угрозах подполковника расстрелять защитников парка
Безвизовых мигрантов в России хотят обязать сдать биометрию
Россиянин вставил себе в анус четыре пальчиковые батарейки для бодрости
WhatApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
ЦСКА расторг контракт с провалившим допинг-тест хоккеистом
Политолог раскрыл, почему провокации Киева не сорвут саммит Путина и Трампа
«Нафтогазу» выделят рекордный кредит для покупки топлива на зиму
Американские магнаты приступили к созданию «генетической суперкасты»
«Значимость прошла»: в СФ оценили кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию
Экс-игрок «Спартака» призвал клуб выработать систему на примере «Барселоны»
Военэксперт раскрыл, что готовят наемники и спецназ ВСУ для россиян
Психолог предостерег от увлечения одним способом отдыха
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Перестройка: как это было и чем закончилось
История

Перестройка: как это было и чем закончилось

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.