Девочка-подросток стала жертвой таксиста-мигранта

Гражданин Узбекистана изнасиловал 16-летнюю девочку в Сертолово Ленинградской области, сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру». По информации правоохранителей, 26-летний мужчина был водителем такси.

Отец девушки обратился в полицию с заявлением. Он рассказал, что над пострадавшей надругались 12 августа в районе 16:00 в СНТ «Ягодка». Около полуночи того же дня полицейские задержали иностранца в районе проспекта Культуры, его доставили в отделение. Выяснилось, что мужчина не состоит на миграционном учете. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Приморье мужчина изнасиловал 38-летнюю женщину на обочине трассы. Правоохранители провели осмотр места происшествия и изъяли необходимые материалы. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность и местонахождение подозреваемого, а также выясняют все обстоятельства случившегося.

Также житель Москвы надругался над девушкой в лифте дома на Старомарьинском шоссе. В ходе оперативных мероприятий был задержан 40-летний местный житель, который подозревается в совершении преступления.