14 августа 2025 в 19:27

Мужчина хотел надругаться над ребенком на окраине российского города

На улице в Чите едва не изнасиловали девочку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина пытался надругаться над школьницей в Черновском районе Читы, сообщает Telegram-канал «ЧП Чита — Происшествия Забайкалье». Его спугнули прохожие, один из них бросился за нападавшим, но догнать не смог.

По данным канала, происшествие случилось вечером 13 августа в поселке КСК. Жертвой стала девочка в возрасте 12-13 лет. Родители ребенка написали заявление в полицию, в настоящее время нападавшего ищут. По описанию, подозреваемому примерно 25 лет, есть залысина и борода.

Ранее в Москве девушка стала жертвой домогательств в общественном транспорте. Нетрезвый мужчина терся о пострадавшую, после чего пригрозил изнасилованием. Она намерена подать заявление в правоохранительные органы.

До этого мигрант из Таджикистана попытался изнасиловать 19-летнюю девушку в городе Новая Ладога Ленинградской области. Неработающий 25-летний мужчина настиг ее за углом дома, однако местная жительница смогла дать отпор. Правоохранительные органы арестовали подозреваемого на следующий день и поместили в ИВС. Отмечается, что иностранец состоял на миграционном учете с 2022 года.

изнасилования
Чита
происшествия
преступники
