Мужчина домогался до девушки в трамвае, после чего угрожал изнасилованием

В Москве девушка стала жертвой домогательств в общественном транспорте, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Нетрезвый мужчина терся о пострадавшую, после чего пригрозил изнасилованием.

Он жался ко мне, пялился в мой телефон. Я отсела от него. А потом еще начал угрожать: он грозился изнасиловать меня, — поделилась пассажирка.

Девушка намерена подать заявление в правоохранительные органы, чтобы привлечь к ответственности человека, который к ней приставал. Она подчеркнула, что проблема заключается не в одежде женщин, а в том, что агрессоры остаются безнаказанными. Пострадавшая считает, что необходимо принять закон, который обеспечит женщинам чувство защищенности на улице.

Ранее в Ленинградской области задержали крановщика петербургского завода по подозрению в преступлении против несовершеннолетней. Мужчина приставал к 16-летней девочке в маршрутке. Задержанный ранее уже был судим за избиение, хулиганство, грабеж и разбой, и его срок заключения составил 20 лет. Правоохранительные органы расследуют произошедшее.