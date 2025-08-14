Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 16:54

Мужчина домогался до девушки в трамвае, после чего угрожал изнасилованием

В Москве мужчина терся о пассажирку в трамвае и угрожал изнасилованием

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Москве девушка стала жертвой домогательств в общественном транспорте, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Нетрезвый мужчина терся о пострадавшую, после чего пригрозил изнасилованием.

Он жался ко мне, пялился в мой телефон. Я отсела от него. А потом еще начал угрожать: он грозился изнасиловать меня, — поделилась пассажирка.

Девушка намерена подать заявление в правоохранительные органы, чтобы привлечь к ответственности человека, который к ней приставал. Она подчеркнула, что проблема заключается не в одежде женщин, а в том, что агрессоры остаются безнаказанными. Пострадавшая считает, что необходимо принять закон, который обеспечит женщинам чувство защищенности на улице.

Ранее в Ленинградской области задержали крановщика петербургского завода по подозрению в преступлении против несовершеннолетней. Мужчина приставал к 16-летней девочке в маршрутке. Задержанный ранее уже был судим за избиение, хулиганство, грабеж и разбой, и его срок заключения составил 20 лет. Правоохранительные органы расследуют произошедшее.

Москва
домогательства
изнасилования
угрозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Энергетик назвал санкции, которые действительно мешают России
Песков рассказал о ходе подготовки саммита лидеров России и США на Аляске
В Кремле раскрыли, что дал визит Уиткоффа в Москву
В Кремле раскрыли, подпишут ли Путин и Трамп документы по итогам встречи
Диетолог раскрыла правду о свойствах меда
В Госдепе раскрыли, что Трамп хочет понять при встрече с Путиным
«Нам чужого не надо»: депутат о совместном проекте России и США в Арктике
Самолет с российской прессой вылетел на саммит США и России
Врач назвал косвенные признаки мужского бесплодия
Как правильно ухаживать за окнами, чтобы они служили 20+ лет
Мусорщик из Парижа и «Сапсан» в воздухе: новости СВО на вечер 14 августа
Белоусов поздравил участников боев за Искру и Щербиновку
На британской базе ВМС в Шотландии произошел серьезный ядерный инцидент
«Я лгала»: раскрыты результаты анализов украинской порномодели из Дубая
В посольстве РФ ответили на вопрос о числе пострадавших при ДТП в Египте
Врач перечислил группы риска по лихорадке чикунгунья
Мужчина домогался до девушки в трамвае, после чего угрожал изнасилованием
Мужчина убил приемного сына, засунув ему в рот массажер для спины
«У «Спартака» один шанс»: ветеран «Зенита» дал прогноз на дерби двух столиц
Стало известно, как уберечься от отравления домашним алкоголем
Дальше
Самое популярное
Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа
Россия

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.