Престарелый крановщик домогался 16-летней девушки в маршрутке

В Ленинградской области задержали крановщика петербургского завода по подозрению в педофилии, передает АН «Оперативное прикрытие». Мужчина, отсидевший 20 лет в колонии, приставал к 16-летней девочке в маршрутке. О преступлении в полицию заявил отец пострадавшей.

По данным агентства, инцидент произошел 5 августа около 17 часов в районе поселка Оредеж Лужского района. Вечером 6 августа подозреваемого задержали на проспекте Урицкого в Луге. Им оказался 63-летний житель Оредежа.

По предварительной информации, в 2001 году этот мужчина был осужден на 20 лет за избиение, хулиганство, грабеж и разбой. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее малолетний таджикский мигрант в деревне Кривское Калужской области грозился изнасиловать всех русских женщин. Он рассказывал, что собирается совершить насильственные действия в отношении матерей других детей. Однажды он и вовсе затащил первоклассницу в туалет, стянув с нее трусы. Мальчика отчислили из школы, но семья все равно осталась жить в деревне.