Жители Обнинска рассказали об изнасиловавших девочку таджиках

Один из малолетних таджикских мигрантов, надругавшийся над 4-летней девочкой в деревне Кривское Калужской области под Обнинском, грозился изнасиловать всех русских женщин, рассказала NEWS.ru местная жительница Ирина. Она добавила, что эти дети держали в страхе весь двор.

Один из таджикских мальчиков рассказывал другим детям, что изнасилует их матерей, утверждал, что так нужно поступать со всеми русскими женщинами. Однажды в школе он затащил первоклассницу в туалет и стянул с нее трусы. Люди боялись за свою безопасность и били тревогу из-за этого беспредела, — сказала Ольга.

Она сообщила, что примерно в феврале мальчика отчислили из школы, а родителям вернули документы. Привлекать опеку не стали. Местные решили, что семейство вернулось на родину, но, как оказалось, это было не так. Преступление мигранты совершили в бельевой сушилке, расположенной рядом с детской площадкой.

Многие дети любят там играть. Возможно, малолетние преступники просто позвали девочку, а когда она подошла, оглушили. Когда папа к ней подбежал, она уже плакала, — сообщила Ирина.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке мигранты изнасиловали официантку кафе. В суде оказались четверо из числа подозреваемых, все были задержаны в самолете.