Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
23 июля 2025 в 14:43

Жители Обнинска рассказали об изнасиловавших девочку таджиках

Жители Обнинска: малолетние таджики, изнасиловавшие девочку, угрожали русским

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один из малолетних таджикских мигрантов, надругавшийся над 4-летней девочкой в деревне Кривское Калужской области под Обнинском, грозился изнасиловать всех русских женщин, рассказала NEWS.ru местная жительница Ирина. Она добавила, что эти дети держали в страхе весь двор.

Один из таджикских мальчиков рассказывал другим детям, что изнасилует их матерей, утверждал, что так нужно поступать со всеми русскими женщинами. Однажды в школе он затащил первоклассницу в туалет и стянул с нее трусы. Люди боялись за свою безопасность и били тревогу из-за этого беспредела, — сказала Ольга.

Она сообщила, что примерно в феврале мальчика отчислили из школы, а родителям вернули документы. Привлекать опеку не стали. Местные решили, что семейство вернулось на родину, но, как оказалось, это было не так. Преступление мигранты совершили в бельевой сушилке, расположенной рядом с детской площадкой.

Многие дети любят там играть. Возможно, малолетние преступники просто позвали девочку, а когда она подошла, оглушили. Когда папа к ней подбежал, она уже плакала, — сообщила Ирина.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке мигранты изнасиловали официантку кафе. В суде оказались четверо из числа подозреваемых, все были задержаны в самолете.

мигрант
Калужская область
изнасилования
несовершеннолетние
насилие
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пилот пассажирского самолета напилась прямо перед рейсом
Веснина оценила шансы возобновить карьеру на примере Винус Уильямс
Тренды интерьера — 2025: как сделать квартиру модной и уютной
Рэпер Face загадочным образом пропал из базы розыска МВД
Мигрант получил ножом в бок за попытку «наехать» на неформала
США захотели построить военные объекты в Британии на миллионы долларов
Психолог раскрыла, как затяжные дожди влияют на склонных к депрессии людей
В России создали экспресс-тест для выявления смертельной болезни легких
Стали известны подробности отравления детей в лагере под Челябинском
В СПЧ раскрыли, как накажут изнасиловавших девочку малолетних мигрантов
В Москву доставили троих полицейских по делу о взятках от главреда Baza
В США объяснили, чего ждать от третьего раунда переговоров России и Украины
Жители Обнинска рассказали об изнасиловавших девочку таджиках
Представители России и Украины дадут пресс-конференции после переговоров
В Турции началась встреча украинских делегатов с Эрдоганом
Из торгового центра «Рио» в Петербурге эвакуируют посетителей
«Деваться некуда»: военэксперт о скором призыве в ВСУ 18-летних
Стало известно, какое кольцо жених подарил внучке экс-главы Узбекистана
Военэксперт оценил потери ВСУ в конфликте с Россией
В переговорной делегации Украины приветствовали два качества коллег из РФ
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега
Общество

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.