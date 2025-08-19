Переговоры Путина и Трампа на Аляске
19 августа 2025 в 14:29

Альпинистка сломала ногу на вершине горы и неделю ждет помощи: что известно

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российская альпинистка Наталья Наговицына почти неделю ждет помощи на пике Победы в Киргизии. Что с ней случилось, почему ее не могут спасти, как она застряла на вершине горы?

Что случилось с российской альпинистской в горах Киргизии

47-летняя россиянка Наталья Наговицына сломала ногу на спуске с пика Победы в Киргизии. Вместе с ней в группе были еще два человека: гражданин РФ Алексей Ермаков и итальянец — они погибли, утверждают СМИ и Telegram-каналы.

По данным источников, чтобы спустить пострадавшую с горы, вылетел военный вертолет Ми-8 с шестью спасателями на борту, однако из-за неблагоприятных погодных условий пилот потерял управление и совершил жесткую посадку на склоне — сам летчик и один из спасателей получили травмы.

Позднее оперштаб направил еще один вертолет, Ми-17В, однако попытка не увенчалась успехом из-за нулевой видимости, утверждают в Сети.

Наталья находится на склоне пика высотой в семь тысяч метров уже более пяти суток, без еды и почти без воды. У нее есть спальный мешок, но точные данные о ее состоянии неизвестны.

Следующий выход на гору планируется завтра, 20 августа. Пострадавшую попытаются спустить в базовый лагерь.

Каковы шансы спасти Наталью

Спасательные работы на пике Победы крайне сложны из-за экстремальных условий, поэтому нужно найти способ спустить сломавшую ногу россиянку до перевала Дикий, заявил NEWS.ru советский и российский альпинист, покоритель Эвереста Владимир Шатаев.

«На Победу я ходил в 1981 году группой из 10 человек. Все мы достигли вершины. На такой высоте, конечно, сложно осуществить спасательные работы. На Победу ходят без кислорода. Как пострадавшую россиянку могут спасти, мне сейчас трудно сказать. Зависит от того, кто там находится, есть ли там другие группы. Обычно, если спускают, то на высоту хотя бы пять тысяч метров, на перевал Дикий. Потом могут вертолетом снять. Но как до этого перевала спустить? Я сейчас не владею информацией», — пояснил Шатаев.

Пик Победы в Киргизии Пик Победы в Киргизии Фото: Юрий Куйдин/РИА Новости

Какая трагедия ранее произошла с Натальей в горах

Четыре года назад при восхождении на Хан-Тенгри в Тянь-Шане у мужа Натальи Сергея случился инсульт на высоте 6,9 тысячи метров. Тогда спасатели призывали альпинистку спускаться самой, оставив мужчину на горе, однако она категорически отказалась, несмотря на смертельную опасность.

Мужчина погиб, а через год Наталья снова поднялась на Хан-Тенгри, где установила табличку в память о Сергее.

Как российский альпинист скончался после подъема на пик Победы

Известный российский альпинист Николай Тотмянин скончался после восхождения на пик Победы. Сердце 66-летнего заслуженного мастера спорта остановилось 11 августа в Бишкеке.

Спортсмен почувствовал себя плохо во время спуска с вершины 10 августа. Несмотря на недомогание, Тотмянин самостоятельно спустился вниз, после чего был госпитализирован в столичную больницу Киргизии, утверждают в Сети.

Николай Тотмянин останется в истории как один из самых выдающихся российских альпинистов, многократно покорявший сложнейшие вершины мира, заявили в Федерации альпинизма России. Организация выразила соболезнования родным и близким спортсмена.

