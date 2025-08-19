Доллар скоро рухнет на дно? Курсы валют 19 августа, что с евро и юанем

Эксперты оценили динамику пары USD/RUB в ближайшей перспективе. Какие озвучиваются прогнозы, правда ли доллар скоро рухнет на дно, а рубль пойдет вверх, каковы курсы валют сегодня, 19 августа, что с евро и юанем?

Каков курс доллара сегодня, 19 августа

Центральный банк России установил официальный курс доллара на вторник, 19 августа, на уровне 80,4256 рубля. Ранее регулятор держал американскую валюту на отметке 80,0224 рубля. Доллар подорожал на 40,32 копейки.

На международном валютном рынке Forex доллар уходит за 80,21 рубля, теряя 0,04 (0,05%), на 10:59 мск, следует из данных сайта Investing.com.

Что с евро и юанем во вторник, 19 августа

Курс евро по ЦБ сегодня, 19 августа, составляет 94,0884 рубля против прежнего — 93,7094 рубля. Так, европейская валюта подорожала на 37,9 копейки. На Forex евро торгуется за 94,113 рубля, прибавляя 0,549 (0,59%), на 11:08 мск.

Актуальный курс юаня, согласно решению Центробанка, составляет 11,1547 рубля. В выходные и понедельник, 16–18 августа, валюта находилась на отметке 11,1072 рубля. Китайская валюта прибавила 4,75 копейки. На международном валютном рынке юань продается за 11,1674 рубля, демонстрируя падение в размере 0,0637 (0,57%), на 11:10 мск.

Правда ли доллар скоро рухнет на дно, прогнозы

Курс рубля по отношению к основным мировым валютам до конца текущей недели, скорее всего, будет колебаться в диапазонах 79–82 рубля за доллар, 92–94,5 рубля за евро и 10,97–11,3 рубля за юань, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

По мнению эксперта, у рубля не прибавилось оптимизма после переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа. В понедельник, 18 августа, доллар показывал рост, постепенно приближаясь к 80,5 рубля.

«Евро немного подрастает [в понедельник, 18 августа,] и уже находится вблизи от 94 рублей, только биржевой курс юаня по-прежнему колеблется вокруг 11,2 рубля. Рубль, а также фондовый рынок отнеслись к итогам встречи [на Аляске] скептически, главным образом потому что вопрос об отмене санкций не обсуждался», — сказала Мильчакова.

Она добавила, что, если в ближайшее время не состоится трехсторонняя встреча с участием президентов РФ, США и Украины, рубль продолжит ослабление, но в случае назначения даты в ближайшее время национальная валюта может оттолкнуться от нынешних уровней и снова пойти вверх. При этом утверждать, что доллар скоро рухнет на дно, не приходится.

«Даже если в геополитической сфере Россию ждут позитивные прорывы и смягчение части санкций, у рубля по-прежнему есть основания, чтобы дешеветь, — от отмены обязательной продажи валютной выручки экспортерами до макроэкономических показателей», — заключила Мильчакова.

Старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев считает, что, пока все ждут деталей по геополитике, иностранные валюты движутся по пути укрепления.

«Все происходит спокойно и без всплесков, что может подтверждать формирование нового среднесрочного тренда», — подчеркнул он.

Эксперт полагает, что этот тренд останется в силе, если со стороны геополитического фона ситуация сохранится без существенных изменений.

По мнению главного аналитика банка «Зенит» Владимира Евстифеева, фундаментальные факторы говорят в пользу рубля: пока импортеры сохраняют сезонно низкую активность, а рост спроса на валюту со стороны населения компенсируется ее притоком от экспорта.

Обнуление норматива обязательной продажи валютной выручки экспортерами краткосрочно нейтрально для рубля, добавил Евстифеев.

