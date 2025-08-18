Обвал рубля неминуем? Курсы валют сегодня, 18 августа: доллар, евро, юань

Эксперты оценили перспективы российской валюты в обозримом будущем. Какие озвучиваются прогнозы, правда ли, что обвал рубля неминуем, каковы курсы валют сегодня, 18 августа, что с долларом, евро и юанем?

Каков курс доллара сегодня, 18 августа

Центральный банк России установил официальный курс доллара США на выходные и понедельник, 16–18 августа, на уровне 80,0224 рубля. До этого регулятор удерживал американскую валюту на отметке 79,7653 рубля. Таким образом, доллар прибавил 25,71 копейки.

На международном валютном рынке Forex доллар уходит за 80,31 рубля, прибавляя 0,1645 (0,21%), на 11:19 мск, следует из данных сайта Investing.com.

Что с евро и юанем в понедельник, 18 августа

Актуальный курс ЦБ для евро составляет 93,7094 рубля против прежнего — 93,0588 рубля. Европейская валюта подорожала на 65,06 копейки. На Forex евро торгуется за 93,764 рубля, демонстрируя прирост в размере 0,018 (0,02%), на 11:30 мск.



Юань, в свою очередь, зафиксирован регулятором на уровне 11,1072 рубля. В пятницу, 15 августа, курс «китайца» по ЦБ составлял 11,094 рубля. Так, валюта подорожала на 1,32 копейки. На Forex юань продается за 11,2148 рубля, прибавляя 0,0552 (0,5%), на 11:31 мск.

Правда ли обвал рубля неминуем, прогнозы

Решение российского правительства обнулить нормативы продажи валютной выручки может привести к негативным последствиям, в том числе к ослаблению рубля, заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, кабмин РФ, по сути, отменил требование, введенное указом президента в октябре 2023 года, чтобы стабилизировать национальную валюту.

«И эта задача была выполнена, так как рост предложения валюты на рынке укрепляет рубль. Но раз что-то хорошо работает, зачем это ломать?» — задался вопросом парламентарий.

Миронов подчеркнул, что в слабом рубле прежде всего заинтересованы экспортеры, однако всем остальным — и бизнесу, и населению — от обнуления только хуже, поскольку удешевление рубля всегда приводит к ускорению инфляции. Миронов предположил, что слабый рубль теоретически мог бы усилить конкурентоспособность отечественных товаров, если бы не зависимость от импортных комплектующих и материалов.

Депутат напомнил, что доллар более 10 лет в среднем стоил 26 рублей, однако после введения Центробанком плавающего курса нацвалюты рубль сразу упал почти в 2,5 раза. Вслед за этим стали проседать экономика и социальная сфера, и к 2019 году в сравнении с 2008-м темпы роста ВВП упали в три с лишним раза, добавил Миронов.



«И эти тенденции сохраняются до сих пор, а меры по исправлению ситуации, как мы видим, действуют лишь на время. Между тем без крепкого рубля нет сильной суверенной экономики, где хорошо не только экспортерам, банкирам и финансовым спекулянтам», — резюмировал парламентарий.

По словам старшего трейдера УК «Альфа-Капитал» Владислава Силаева, снижение правительством до нуля размера обязательной продажи валютной выручки экспортерами может оказать давление на рубль. Эксперт полагает, что в августе это не повлияет на ближайшей налоговый период для нацвалюты, но с сентября этот фактор следует учитывать.

Однако управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич считает, что соответствующее решение не должно оказать существенного влияния на динамику рубля, так как последнее время продажи валюты со стороны экспортеров заметно превышали нормативы. В результате данный фактор не повлияет на предложение, а значит, и на динамику курса, отмечает он.

Как утверждает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, на фоне решения кабмина обвала или панических продаж рубля пока не случилось.

«Рубль плавно снижается к мировым резервным валютам, но похоже, что его снижение вполне контролируемое, да и, кроме того, рублю в конце каждого месяца помогает укрепляться налоговый период и, видимо, третья декада августа 2025 года не будет исключением», — сказала она.

