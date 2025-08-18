Погода в Москве в понедельник, 18 августа: температура упадет до нуля?

Прохладная и дождливая погода со значениями ниже 20 градусов днем ожидается на этой неделе в Московском регионе, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Что прогнозируют в столице на понедельник, 18 августа, что будет в Санкт-Петербурге? Температура ночью упадет до нуля градусов?

Какая погода в Москве сегодня, 18 августа

По словам Вильфанда, такие показатели не характерны для августа и являются осенними.

«С понедельника Москва, да и вся северная половина Европейской России, окажется под влиянием тыловой части циклона, прогнозируется вторжение холодных воздушных масс. И в связи с этим температура понизится существенно. Понедельник будет самым дождливым и прохладным днем на этой неделе, температура составит 16–18 градусов. Это не характерно для четвертой пятидневки августа», — сказал он.

В последующие дни прогнозируется небольшой дождь. Температура будет колебаться в диапазоне от 15 до 20 градусов.

«Солнышко иногда будет появляться, но не так уж часто. Такая погода в Москве и в течение всех дней на 1,5–2 градуса будет ниже многолетних значений», — добавил метеоролог.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что нынешняя погода в Москве похожа на сентябрьскую.

«Сегодня столица продолжит ощущать влияние тыловой, холодной части циклона с центром над Вяткой. В такой ситуации в регионе ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, а дневной температурный фон на 3–4 градуса отстанет от климатической нормы», — написал он.

По данным Леуса, температура воздуха в Москве составит плюс 17–19 градусов, по области — плюс 15–20 градусов. Ветер северо-западный 5–10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 740 мм рт. ст., что ниже нормы.

Во вторник, 19 августа, в столице местами кратковременные дожди, ночью плюс 12–14 градусов, днем плюс 19–21 градус.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 18 августа

В понедельник погоду в Санкт-Петербурге сформирует циклон, уходящий на северо-восток Европейской России. В регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдут скоротечные дожди и будет прохладнее, чем должно быть по климату в конце второй декады августа.

Температура воздуха составит плюс 19–21 градус, в Ленинградской области — плюс 17–22 градуса. Ветер северо-восточный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

Во вторник в Петербурге местами кратковременные дожди, ночью плюс 12–14 градусов, днем плюс 19–21 градус.

