«Зачем это ломать?»: в ГД предупредили о новой опасности ослабления рубля

Решение российского правительства обнулить нормативы продажи валютной выручки может привести к негативным последствиям, в том числе к ослаблению рубля, заявил в беседе с NEWS.ru председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, кабмин РФ, по сути, отменил требование, введенное указом президента в октябре 2023 года, чтобы стабилизировать национальную валюту.

И эта задача была выполнена, так как рост предложения валюты на рынке укрепляет рубль. Но раз что-то хорошо работает, зачем это ломать? — задался вопросом депутат.

Он подчеркнул, что в слабом рубле прежде всего заинтересованы экспортеры, однако всем остальным — и бизнесу, и населению — от обнуления только хуже, поскольку удешевление рубля всегда приводит к ускорению инфляции. Миронов предположил, что слабый рубль теоретически мог бы усилить конкурентность отечественных товаров, если бы не зависимость от импортных комплектующих и материалов.

Лидер СРЗП напомнил, что больше 10 лет доллар в среднем стоил 26 рублей, но после того, как в 2014 году Центробанк ввел плавающий курс нацвалюты, рубль сразу упал почти в 2,5 раза. Следом начали проседать экономика и социальная сфера, и к 2019 году в сравнении с 2008-м темпы роста ВВП упали в три с лишним раза, добавил политик.

И эти тенденции сохраняются до сих пор, а меры по исправлению ситуации, как мы видим, действуют лишь на время. Между тем без крепкого рубля нет сильной суверенной экономики, где хорошо не только экспортерам, банкирам и финансовым спекулянтам, — резюмировал парламентарий.

Ранее сообщалось, что внешний долг России по состоянию на 1 июля 2025 года составил $323 млрд. Таким образом, объем международных финансовых обязательств Москвы с начала года вырос на $32,3 млрд (11,1%).