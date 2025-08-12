Иосиф Пригожин сообщил печальное известие о своем зяте

Муж Данаи Пригожиной Евгений Ткаченко, принимавший участие в СВО, был официально признан погибшим после более чем года отсутствия с ним связи, заявил продюсер Иосиф Пригожин в интервью aif.ru. Тело мужчины так и не было найдено, однако суд принял решение о признании его погибшим, исходя из того, что место его гибели установлено.

Его тело не нашли. Суд принял постановление о том, что знает место его гибели. Соответственно, его признали погибшим, — сообщил Пригожин.

Ранее стало известно, что зять продюсера пропал без вести в зоне проведения СВО. Как рассказала дочь Пригожина, ее муж находится в статусе пропавшего уже более года и двух месяцев, и до сих пор нет информации о его местонахождении. По информации журналистов, Ткаченко получил повестку в военкомат еще в 2022 году, но тогда решил не идти служить из-за рождения сына. В итоге он отправился на фронт добровольцем в декабре 2023 года.

Кроме того, Даная Пригожина опубликовала в социальных сетях трогательное фото из своего архива. На нем ее муж играет с их первым ребенком, сыном Даниэлем.