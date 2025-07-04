Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 июля 2025 в 22:08

Дочь Пригожина опубликовала архивное фото сына и пропавшего на СВО мужа

Дочь Пригожина опубликовала архивное фото сына и пропавшего на СВО мужа

Даная Пригожина Даная Пригожина Фото: Социальные сети

Дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная поделилась в Instagram (деятельность в РФ запрещена) трогательным архивным снимком. На фото ее супруг, Евгений Ткаченко, пропавший без вести в зоне СВО, нянчится с их первенцем Даниэлем.

В феврале 2025 года ее муж был объявлен пропавшим без вести. С тех пор судьба мужчины неизвестна. Даная не раз признавалась, как ей тяжело. Единственным отвлечением от грустных мыслей стала забота о маленьком Даниэле. Однако ребенок постоянно спрашивает об отце.

Пригожина также сообщила о возможной смене фамилии сыну, если отец не вернется. Она пояснила, что это упростит оформление документов для ребенка.

Даная официально вышла замуж за Ткаченко 3 марта 2022 года. По ее словам, мужчина долго добивался ее внимания, а она поначалу сомневалась в серьезности его намерений, не интересуясь мимолетными романами. Его настойчивость в итоге покорила блогера.

Ранее дочь Пригожина поделилась результатами абдоминопластики. Она отметила эффективность процедуры и заявила, что готовится еще к одной пластической операции. Девушка указала, что решилась на операцию через год после рождения ребенка.
СВО
Иосиф Пригожин
дети
архивы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Крушение одномоторного самолета во Франции обернулось трагедией
Семья истерзанного собаками мальчика добилась компенсаций через восемь лет
Овощи как в Провансе: готовим быстрый и вкусный рататуй на ужин!
Тайвань начнут защищать подготовленные в США военные
Педофил показал девочке оголенный пенис в переполненной маршрутке
Раскрыта многовековая тайна «Витрувианского человека» Леонардо да Винчи
Депутат предложил очистить русский язык от англицизмов
Telegram перестал работать у части россиян
На пляж в Балтийске вынесло мертвеца
Мать и отец убитой в Риме россиянки прилетели в Италию за ответами
Пушков раскрыл, как Стармер связан с кризисом британской политики
«Золотой мальчик» Ferrari выиграл третью сессию на Гран-при Британии
В Британии назвали неочевидный способ урегулирования конфликта на Украине
В Москве открылся фестиваль индийской культуры «Бхарат Утсав»
Российские войска отразили мощный налет дронов ВСУ на три региона
Торгпредство России в европейской стране снова атаковали с помощью дрона
«ЕР» поддержала кандидатуру Хинштейна на пост главы Курской области
«Без суеты»: Кадыров показал удар «Ахмата» по огневой точке «укронато»
Киберэксперт раскрыл, какие слова опасны в разговоре с мошенниками
«Каждый в отдельности»: Лукашенко увидел тенденцию среди стран бывшего СССР
Дальше
Самое популярное
Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера
Общество

Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля
Общество

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.