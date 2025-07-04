Дочь Пригожина опубликовала архивное фото сына и пропавшего на СВО мужа Дочь Пригожина опубликовала архивное фото сына и пропавшего на СВО мужа

Дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная поделилась в Instagram (деятельность в РФ запрещена) трогательным архивным снимком. На фото ее супруг, Евгений Ткаченко, пропавший без вести в зоне СВО, нянчится с их первенцем Даниэлем.

В феврале 2025 года ее муж был объявлен пропавшим без вести. С тех пор судьба мужчины неизвестна. Даная не раз признавалась, как ей тяжело. Единственным отвлечением от грустных мыслей стала забота о маленьком Даниэле. Однако ребенок постоянно спрашивает об отце.

Пригожина также сообщила о возможной смене фамилии сыну, если отец не вернется. Она пояснила, что это упростит оформление документов для ребенка.

Даная официально вышла замуж за Ткаченко 3 марта 2022 года. По ее словам, мужчина долго добивался ее внимания, а она поначалу сомневалась в серьезности его намерений, не интересуясь мимолетными романами. Его настойчивость в итоге покорила блогера.

Ранее дочь Пригожина поделилась результатами абдоминопластики. Она отметила эффективность процедуры и заявила, что готовится еще к одной пластической операции. Девушка указала, что решилась на операцию через год после рождения ребенка.