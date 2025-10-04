Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 11:28

Спасатели прочесали десятки квадратных километров в поисках пропавшей семьи

МЧС: поисковики обследовали 37 кв. км в Красноярском крае в поисках семьи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Красноярском крае наземная поисковая группа обследовала территорию площадью 37 квадратных километров в ходе операции по обнаружению семьи, пропавшей во время туристического похода, сообщает ГУ МЧС России по региону. В ведомстве уточнили, что к поисковым мероприятиям планируется подключить вертолет, предоставленный добровольцами. В общей сложности в операции задействовано около 200 человек.

За прошедшие сутки наземными группировками было обследовано 37 квадратных километров: сам массив Буратинка, тропа вдоль прилегающей реки, тропа вдоль самого массива, тропа на массив Мальвинка, предгорье горы Кутурчинское-Белогорье. С помощью беспилотника самолетного типа сотрудники МЧС России обследовали район, налет составил 1 час 27 минут, — сказано в сообщении.

Ранее супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь 28 сентября отправились в самостоятельный туристический поход в урочище «Буратинка» неподалеку от поселка Кутурчин, после чего перестали выходить на связь. По факту исчезновения семьи возбуждено уголовное дело.

Как сообщил председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев, использование авиации для поиска пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых временно приостановлено по причине неблагоприятных погодных условий. Несмотря на это, наземные спасательные группы продолжают работу на местности, а также активно применяются беспилотные летательные аппараты.

Красноярский край
поиски
МЧС
пропавшие
