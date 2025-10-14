Некрофил-кукольник из Нижнего Новгорода останется в психбольнице

Некрополист Анатолий Москвин, отправленный в психбольницу за изготовление кукол из мумифицированных детских тел, продолжает лечение в учреждении, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области. Ранее появились сведения, что Москвин якобы призван невменяемым и будет передан под опеку родственников.

Москвин продолжает лечение в медицинском учреждении. Никаких других материалов в суд не поступало на настоящий момент, — сообщили в пресс-службе суда.

В психбольнице некрополиста держат с 2012 года. Его задержали в 2011 году. В квартире Москвина при обыске нашли свыше 26 мумифицированных детских тел, которые он годами выкапывал из могил. По его словам, он делал кукол, потому что всегда мечтал иметь дочь.

О возможном выходе Москвина из учреждения ранее сообщил Telegram-канал SHOT. Источник утверждал, что психбольница подала документы в суд, чтобы выписать пациента и передать его родственникам. Указано, что Москвину поставили диагноз «шизофрения параноидальной формы». По информации канала, с годами состояние здоровья «кукольника» ухудшилось, он перестал ходить, его речь замедлилась, а зрение испортилось.