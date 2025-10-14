Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 15:48

Некрофил-кукольник из Нижнего Новгорода останется в психбольнице

Нижегородский суд опроверг сообщение о выходе некрофила Москвина из психбольницы

Анатолий Москвин Анатолий Москвин Фото: Олег Золото/РИА Новости

Некрополист Анатолий Москвин, отправленный в психбольницу за изготовление кукол из мумифицированных детских тел, продолжает лечение в учреждении, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области. Ранее появились сведения, что Москвин якобы призван невменяемым и будет передан под опеку родственников.

Москвин продолжает лечение в медицинском учреждении. Никаких других материалов в суд не поступало на настоящий момент, — сообщили в пресс-службе суда.

В психбольнице некрополиста держат с 2012 года. Его задержали в 2011 году. В квартире Москвина при обыске нашли свыше 26 мумифицированных детских тел, которые он годами выкапывал из могил. По его словам, он делал кукол, потому что всегда мечтал иметь дочь.

О возможном выходе Москвина из учреждения ранее сообщил Telegram-канал SHOT. Источник утверждал, что психбольница подала документы в суд, чтобы выписать пациента и передать его родственникам. Указано, что Москвину поставили диагноз «шизофрения параноидальной формы». По информации канала, с годами состояние здоровья «кукольника» ухудшилось, он перестал ходить, его речь замедлилась, а зрение испортилось.

психбольницы
суды
шизофрения
ментальные болезни
Нижний Новгород
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Азербайджан заявил о добрососедских отношениях с Россией и Ираном
Путин назначил нового посла России в Австрии
Экс-нардеп ответил, почему Зеленский лишил гражданства мэра Одессы
Россиянин жестко поплатился за денежные переводы ВСУ
Садальский заступился за Лайму Вайкуле
Милонов раскритиковал родителей за покупки детям поделок
В правительстве раскрыли уровень безработицы в стране
Жителей нескольких районов Екатеринбурга напугал сильный грохот
Не замерзнуть на льду: советы по выбору экипировки для зимней рыбалки
Артист балета с ликом Путина на груди лишился гражданства Украины
Верховный суд оставил в силе приговор экс-сотруднице Центробанка России
Бывший премьер Украины высказался о лишении гражданства Труханова и Царева
Мишустин раскрыл, насколько выросли зарплаты россиян в 2025 году
День анестезиолога — профессиональный праздник виртуозов сна
В Ростове возбуждено дело против заместителя главы регионального МЧС
Операция, отказ от «Сватов», съемки у Кеосаяна: как живет Федор Добронравов
Зампрокурора Белгородской области задержали за взятку
В России появился спрос на вырванные зубы
«Безблагодатные деньги»: Милонов жестко прошелся по идее с казино на Алтае
Рютте разбавил заседание НАТО советским анекдотом про Lada
Дальше
Самое популярное
В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.