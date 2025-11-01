Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 15:31

В Купянске ликвидировали замкомандира бригады ВСУ

ТАСС: военные уничтожили замкомандира бригады ВСУ в Купянске

ВС РФ ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российские военные ликвидировали в Купянске замкомандира 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы РФ. В Минобороны России не комментировали данную информацию.

Данные подтверждают уничтожение заместителя командира 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Погиб на переправе в Купянске в результате удара нашего FPV-дрона по его бронеавтомобилю, — уточнил источник агентства.

Ранее представитель российского Минобороны Игорь Конашенков заявил, что предостережение украинского МИД о посещении представителями СМИ позиций ВСУ в котлах подтвердило катастрофическое положение остатков украинских войск в Красноармейске, Димитрове и Купянске. Он отметил, что запрет говорит об отсутствии способов въезда или выхода из котлов для журналистов и украинских солдат — в частности, доступ есть лишь по российским «коридорам безопасности».

До этого депутат Госдумы Анатолий Вассерман подчеркнул, что публичное признание катастрофы с окружением украинских частей в Купянске, Красноармейске и Димитрове может привести к полному развалу ВСУ. Он уточнил, что у Киева есть и еще одна причина скрывать свои потери — экономическая.

