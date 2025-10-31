В Госдуме раскрыли, что может окончательно развалить ВСУ Депутат Вассерман: ВСУ могут развалиться от признания окружений своих частей

Публичное признание катастрофы с окружением украинских частей в Купянске, Красноармейске и Димитрове может привести к полному развалу ВСУ, сказал NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, поэтому Киев запрещает проезд журналистов к окруженным и скрывает уровень потерь в армии.

Украина активно скрывает информацию о потерях. Отступающим войскам запрещено уносить с собой тела погибших и даже раненых. Часто, по приказу командования, раненых добивают. Главная причина сокрытия потерь — при публикации данных может резко снизиться число желающих воевать. Если сейчас дезертиров около трети от мобилизованных, то при реальной оценке потерь этот показатель мог бы вырасти до полного развала ВСУ, — сказал Вассерман.

Он уточнил, что у Киева есть и еще одна причина скрывать свои потери — экономическая.

Изначально Зеленский обещал значительные выплаты семьям погибших, но денег на это нет. Поэтому погибших или умерших от ран стараются не передавать родственникам для захоронения, а хоронят в братских могилах, — рассказал Вассерман.

По словам представителя российского Минобороны Игоря Конашенкова, предостережение украинского МИД о посещении представителями СМИ позиций ВСУ в котлах подтвердило катастрофическое положение остатков украинских войск в Красноармейске, Димитрове и Купянске.

Конашенков пояснил, что запрет говорит об отсутствии способов въезда или выхода из котлов для журналистов и украинских солдат — в частности, доступ есть лишь по российским «коридорам безопасности».