01 ноября 2025 в 17:20

Названы последствия громкого ареста из-за 1,4 млрд гривен для Зеленского

BZ: Зеленский может лишиться союзников из-за ареста экс-главы «Укрэнерго»

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: IMAGO/Michael Kappeler/Pool/dts/Global Look Press

Арест бывшего главы государственной компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого может обернуться для президента Украины Владимира Зеленского потерей союзников в Европе, пишет немецкое издание Berliner Zeitung. Ситуацию с присвоением 1,4 млрд гривен (2,6 млрд рублей) сочли подрывающей репутацию Киева на мировой арене. Эксперты указали, что миллионы украинцев переживают суровую зиму, а правительство просит Брюссель поддержки энергетической системы.

В этом контексте арест всемирно известного эксперта в области энергетики — это серьезный прокол, — подчеркнули аналитики.

Авторы статьи отметили, что Зеленского все чаще критикуют в политических преследованиях. Дело Кудрицкого, считают в Германии, провоцирует еще большие подозрения в адрес президента Украины. В статье говорится, что за юридическим фасадом в Киеве может бушевать политическая борьба за власть.

Ранее предприниматель Ким Дотком заявил, что Зеленский намерен продолжать противостояние с Россией до тех пор, пока ему не передадут замороженные активы Москвы. По его мнению, президента Украины волнует лишь материальная сторона вопроса, а не жизни военных.

