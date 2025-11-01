Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 19:59

Суд вынес приговор выбросившему кота в окно блогеру

Выбросивший кота в окно блогер отправится в колонию на 1,5 года

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Суд приговорил блогера Ивана Лебедева, известного под псевдонимом Namer, к 1,5 годам лишения свободы за выброшенного в окно кота, сообщил Telegram-канал MK.RU. Его обвинили в жестоком обращении с животным.

Согласно судебным документам, Лебедев схватил своего питомца по кличке Фифти, открыл окно на четвертом этаже и умышленно сбросил животное. Все произошедшее он снимал на телефон, а затем опубликовал видеозапись с котом в Telegram-канале. В результате падения Фифти получил серьезные увечья. Свои действия в суде блогер объяснил эмоциональным срывом из-за поражения футбольного клуба ПСЖ на чемпионате Франции, но смягчить приговор это не помогло.

Ранее жильцы дома на проспекте Ударников в Санкт-Петербурге пожаловались на то, что местная жительница отравила около двух десятков бездомных котов, которые жили в подвале. По словам соседей, животных долгое подкармливали две пенсионерки с соседней улицы. Это не понравилось местной жительнице, которая вступила с ними в конфликт, заявив, что те разводят «грязь в чистом подвале». Впоследствии женщина даже совершила нападение на одну из пенсионерок, применив перцовый баллончик.

