Россиянин пытался защитить женщин и получил девять лет колонии

Житель Новосибирской области был приговорен к девяти годам колонии за смерть человека во время конфликта 3 января прошлого года, сообщает НГС. Мужчина настаивал, что действовал в рамках самообороны, когда незваный гость напал на него с поленом и ножом.

Инцидент произошел, когда один из местных жителей пришел ночью в дом выяснять отношения с их общей знакомой. Женщины стали выталкивать мужчину из дома, от чего проснулся хозяин дома. После удара поленом по его голове драка переросла в вооруженное противостояние. В ходе борьбы нож оказался у осужденного, а нападавший получил смертельное ранение.

Суд отклонил версию самообороны, сославшись на противоречия в показаниях свидетелей. Адвокат осужденного настаивает, что действия его подзащитного можно расценивать лишь как превышение самообороны. Юрист оспорил приговор, но суд оставил его без изменений. В ближайшее время будет рассматриваться кассационная жалоба.

Ранее в Новоуральске женщину осудили за убийство своего трехлетнего сына. В апреле 2025 года она нанесла мальчику множественные травмы и почти сутки не обращалась за медицинской помощью. После госпитализации ребенка она снова его избила — ребенок не выжил. Вину женщина не признала.