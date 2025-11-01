Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 16:17

Россиянка отравила десятки бездомных котов

В Петербурге женщина отравила бродячих котов, которых подкармливали пенсионерки

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Жильцы дома № 27, корпус 2 на проспекте Ударников в Санкт-Петербурге утверждают, что местная жительница отравила около двух десятков бездомных котов, которые жили в подвале дома, передает «Осторожно, новости». По словам соседей, животные долгое время жили в подвале, их подкармливали две пенсионерки с соседней улицы.

Конфликт начался из-за ремонта в доме. 53-летняя Виктория В. начала жаловаться на то, что пенсионерки кормят животных и разводят грязь в чистом подвале. По информации канала, женщины всегда следили за чистотой и мыли миски. После этого к Виктории присоединились двое мужчин-соседей, которые также пытались мешать пожилым женщинам не дать умереть котам. В конце лета женщина даже совершила нападение на одну из пенсионерок, применив против нее перцовый баллончик.

Соседи утверждают, что утром 15 октября Виктория разбросала возле подвала вещество, напоминающее хлорку. После этого почти все животные погибли. Жильцы с первых этажей жаловались на удушливый запах. Полиция отказалась принять заявление по данному происшествию. Трупы кошек из подвала до сих пор не убрали.

Ранее в Красногорске была зафиксирована серия инцидентов с отравлениями домашних собак. Неизвестные разложили белый порошок в общественных местах, в результате чего пострадало несколько десятков животных. Два случая закончились гибелью питомцев.

